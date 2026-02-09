Μπορεί η εβδομάδα να ξεκίνησε με τον υδράργυρο σε πτώση και τις ομπρέλες ανά χείρας, όμως το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί ήδη τα νοικοκυριά είναι ένα: Θα καταφέρουμε να ψήσουμε την Τσικνοπέμπτη; Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς η χώρα εισέρχεται σε έναν παρατεταμένο κύκλο αστάθειας που φαίνεται πως θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου.

Η εβδομάδα που ξεκίνησε δεν θυμίζει σε τίποτα Φλεβάρη, αλλά περισσότερο έναν άστατο Οκτώβρη. Με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά να καταφθάνουν από τα δυτικά, η χώρα μπαίνει σε μια «υγρή» τροχιά. Το κύριο χαρακτηριστικό δεν θα είναι το κρύο –αφού οι νοτιάδες κρατούν τη θερμοκρασία ψηλά– αλλά οι συνεχείς εναλλαγές βροχής, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων.

Ας δούμε την πρόγνωση μέρα προς μέρα:

Δευτέρα 9/2: Η ημέρα της «Λασποβροχής»

Η εβδομάδα μπαίνει με βαριά συννεφιά και βροχές που ήδη σαρώνουν τη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Φαινόμενα: Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στις παράκτιες περιοχές, ενώ από το μεσημέρι η κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα δεχθεί τα πιο έντονα ύψη βροχής.

Σκόνη: Οι νότιοι άνεμοι φέρνουν μαζί τους αφρικανική σκόνη, μετατρέποντας τις βροχές σε λασποβροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Θερμοκρασία: Στην Αττική θα φτάσει τους 17°C, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 14°C.

Τρίτη 10/2: Μικρή ανάσα και πρόσκαιρη πτώση

Ο καιρός παραμένει άστατος, αλλά τα φαινόμενα θα είναι πιο τοπικά.

Πού θα βρέχει: Κυρίως στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Κρύο: Θα νιώσουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας (1-2 βαθμούς), ενώ στα βόρεια ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Στο βόρειο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Τετάρτη 11/2: Η επιστροφή των ισχυρών φαινομένων

Από το μεσημέρι της Τετάρτης, ένα νέο σύστημα από τα δυτικά θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα.

Επιδείνωση: Οι βροχές θα ενταθούν ξανά στη Δυτική Ελλάδα και μέχρι τη νύχτα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Προσοχή: Οι καταιγίδες στο Ιόνιο ενδέχεται να είναι ισχυρές από το απόγευμα και μετά.

????ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ

Παρόμοιο παραμένει το καιρικό σκηνικό και την ερχόμενη εβδομάδα, με τις περισσότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αν και τα συνολικά ύψη βροχής δεν αναμένεται να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Τσικνοπέμπτη 12/2: Με την ομπρέλα πάνω από τη σχάρα

Η ημέρα που όλοι περιμέναμε φαίνεται πως θα είναι η πιο δύσκολη για τα παραδοσιακά υπαίθρια ψησίματα.

Σκηνικό: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Περιοχές «υψηλού κινδύνου»: Το Ανατολικό Αιγαίο το πρωί και η Δυτική Ελλάδα το βράδυ θα έχουν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Θετικό νέο: Η θερμοκρασία ανεβαίνει ξανά, οπότε τουλάχιστον δεν θα τσικνίσουμε μέσα στο κρύο.

Παρασκευή 13/2 & Σαββατοκύριακο: Καρναβάλια μετ' εμποδίων

Ο καιρός δεν λέει να «ισιώσει».

Παρασκευή: Οι βροχές επιμένουν στο Αιγαίο και τα δυτικά, με τους νοτιάδες να παραμένουν ισχυροί (6-7 μποφόρ).

Σαββατοκύριακο: Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια θα παραμείνει. Αν και θα υπάρξουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, οι ξαφνικές μπόρες θα είναι παρούσες, απειλώντας τις πρώτες καρναβαλικές παρελάσεις σε Πάτρα και Ξάνθη.

Ποιες περιοχές κινδυνεύουν: Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Θερμοκρασία: Το μόνο θετικό είναι ότι δεν περιμένουμε «πολικό ψύχος». Ο υδράργυρος θα σημειώσει μάλιστα μικρή άνοδο, κάνοντας το κλίμα πιο μαλακό, παρά την υγρασία και τις βροχές.

Προειδοποίηση για κατολισθήσεις: Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ειδικά για την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Ο υπερκορεσμός του εδάφους από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

