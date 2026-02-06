Ο καιρός δείχνει τα δόντια του, αλλά με έναν τρόπο περίεργο για τον Φεβρουάριο. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της και το σκηνικό θυμίζει περισσότερο προχωρημένη άνοιξη που διακόπτεται από βίαιες καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, παρά χειμώνα.

Το «χτύπημα» στα νησιά και το μεσημεριανό ραντεβού της Αττικής

Αυτή την ώρα, το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας πέφτει στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Εκεί, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά με πιθανές χαλαζοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι, πριν πάρουν μια μικρή «ανάσα» για να επανέλθουν δριμύτερα από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα, το σκηνικό είναι άστατο. Η Αττική και η Θεσσαλονίκη θα δουν τον ήλιο να κρύβεται από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία, ωστόσο, παραμένει προκλητικά υψηλή, φτάνοντας ακόμα και τους 19 βαθμούς, εξαιτίας των νοτιάδων που μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες σκόνης.

Αναλυτική πρόγνωση: Τι μας περιμένει μέχρι την Τρίτη

Ο καιρός δεν θα ηρεμήσει άμεσα, καθώς μια σειρά από διαταραχές θα διατηρήσουν το σκηνικό «πολεμικό» σε αρκετές περιοχές:

Σάββατο 7/2: Η ημέρα ξεκινά με ήλιο, αλλά το βράδυ η δυτική Ελλάδα (Ιόνιο, Ήπειρος, δυτική Στερεά) μπαίνει ξανά στη «ζώνη του πυρός» με έντονες καταιγίδες. Η ζέστη κορυφώνεται, με το θερμόμετρο στην Κρήτη να δείχνει 21°C.

Κυριακή 8/2: Οι βροχές μετακομίζουν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ στα βόρεια και δυτικά ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες έως 7 μποφόρ, ρίχνοντας ελαφρώς τη θερμοκρασία.

Δευτέρα 9/2: Νέα επιδείνωση από τα δυτικά. Οι βροχές θα επεκταθούν γρήγορα σε όλη τη χώρα, πλήττοντας τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στα βόρεια, οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι έως 7 μποφόρ.

Τρίτη 10/2: Η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Ο καιρός θα είναι απόλυτα άστατος με κατά περιόδους καταιγίδες σε όλη την επικράτεια και χιόνια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θυμίζοντας επιτέλους Φεβρουάριο.

