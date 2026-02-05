«Πορτοκαλί» συναγερμός στην Ελλάδα: Ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι 9 μποφόρ – Πότε «χτυπά» την Αθήνα η κακοκαιρία

«Πορτοκαλί» συναγερμός στην Ελλάδα: Ισχυρές καταιγίδες και άνεμοι 9 μποφόρ – Πότε «χτυπά» την Αθήνα η κακοκαιρία

Η κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις χαλαζοπτώσεις και την έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα μετατρέψει τις βροχές σε λασποβροχές. Η Αττική μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες, με την Πολιτική Προστασία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Οι 7 περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε:

  1. Ιόνιο (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο): Μέχρι το απόγευμα.
  2. Δυτική Στερεά & Δυτική Πελοπόννησο: Έως το βράδυ.
  3. Νότια Πελοπόννησο: Έως το βράδυ.
  4. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Μέχρι τη νύχτα.
  5. Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου: Μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.
  6. Δωδεκάνησα: Από το απόγευμα έως το πρωί της Παρασκευής.
  7. Αττική: Βροχές κατά περιόδους, με καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Θυελλώδεις άνεμοι και απαγορευτικά
Στο Ανατολικό Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ, καθιστώντας τον απόπλου των πλοίων αδύνατο και προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Διπλό κύμα «θερμής» κακοκαιρίας με λασποβροχές και σκόνη

