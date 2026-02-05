Η κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις χαλαζοπτώσεις και την έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα μετατρέψει τις βροχές σε λασποβροχές. Η Αττική μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες, με την Πολιτική Προστασία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.
Οι 7 περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε:
- Ιόνιο (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο): Μέχρι το απόγευμα.
- Δυτική Στερεά & Δυτική Πελοπόννησο: Έως το βράδυ.
- Νότια Πελοπόννησο: Έως το βράδυ.
- Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Μέχρι τη νύχτα.
- Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου: Μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.
- Δωδεκάνησα: Από το απόγευμα έως το πρωί της Παρασκευής.
- Αττική: Βροχές κατά περιόδους, με καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.
Θυελλώδεις άνεμοι και απαγορευτικά
Στο Ανατολικό Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ, καθιστώντας τον απόπλου των πλοίων αδύνατο και προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.
