Η κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις χαλαζοπτώσεις και την έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που θα μετατρέψει τις βροχές σε λασποβροχές. Η Αττική μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες, με την Πολιτική Προστασία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις.

Οι 7 περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε:

Ιόνιο (Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο): Μέχρι το απόγευμα. Δυτική Στερεά & Δυτική Πελοπόννησο: Έως το βράδυ. Νότια Πελοπόννησο: Έως το βράδυ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Μέχρι τη νύχτα. Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου: Μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Δωδεκάνησα: Από το απόγευμα έως το πρωί της Παρασκευής. Αττική: Βροχές κατά περιόδους, με καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Θυελλώδεις άνεμοι και απαγορευτικά

Στο Ανατολικό Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ, καθιστώντας τον απόπλου των πλοίων αδύνατο και προκαλώντας περαιτέρω προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

