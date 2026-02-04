Απότομη αλλαγή του σκηνικού παρουσιάζει ο καιρός, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Το κοκτέιλ της κακοκαιρίας περιλαμβάνει ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες έως 9 μποφόρ και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης που θα μετατρέψουν τις βροχές σε λάσπη.

Η «πολιορκία» της σκόνης και οι λασποβροχές

Σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μαζική μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα έντονο την Πέμπτη (05/02), με τις λασποβροχές να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πότε χτυπούν τα φαινόμενα την Αττική

Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια δύσκολη Πέμπτη:

Βροχές: Θα εκδηλώνονται κατά περιόδους σε όλο τον νομό.

Κορύφωση: Οι ισχυρότερες καταιγίδες στην Αθήνα αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Κατηγορία 3: Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία «Σημαντική».

⚠️Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ επιδείνωση θα παρουσιάσει εκ νέου ο καιρός με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής… pic.twitter.com/zZUmRC0niX — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 4, 2026

Οι περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό

Εκτός από την Αττική, ισχυρά φαινόμενα και πιθανές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σε:

Ιόνιο και Ήπειρο: Από το βράδυ της Τετάρτης.

Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο: Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με ανέμους που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Προσοχή: Οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε για το λιμάνι.

