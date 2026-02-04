Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 36 άτομα
Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική

Απότομη αλλαγή του σκηνικού παρουσιάζει ο καιρός, με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Το κοκτέιλ της κακοκαιρίας περιλαμβάνει ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες έως 9 μποφόρ και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης που θα μετατρέψουν τις βροχές σε λάσπη.

Η «πολιορκία» της σκόνης και οι λασποβροχές
Σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μαζική μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα έντονο την Πέμπτη (05/02), με τις λασποβροχές να επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πότε χτυπούν τα φαινόμενα την Αττική
Οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για μια δύσκολη Πέμπτη:

Βροχές: Θα εκδηλώνονται κατά περιόδους σε όλο τον νομό.
Κορύφωση: Οι ισχυρότερες καταιγίδες στην Αθήνα αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.
Κατηγορία 3: Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία «Σημαντική».

 

Οι περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό
Εκτός από την Αττική, ισχυρά φαινόμενα και πιθανές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σε:

Ιόνιο και Ήπειρο: Από το βράδυ της Τετάρτης.
Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο: Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.
Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα: Από το μεσημέρι της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με ανέμους που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Προσοχή: Οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ενημερωθείτε πριν ξεκινήσετε για το λιμάνι.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Διπλό κύμα «θερμής» κακοκαιρίας με λασποβροχές και σκόνη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κοζάνη: Σοκ στην πλατεία Λασσάνη – Γιαγιάδες «μονομάχησαν» και κατέληξαν στο νοσοκομείο
Κοινωνία

Κοζάνη: Σοκ στην πλατεία Λασσάνη – Γιαγιάδες «μονομάχησαν» και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Σίνδο – Το χρονικό της τραγωδίας
Κοινωνία

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στη Σίνδο – Το χρονικό της τραγωδίας

Τραγωδία στη Χίο: Η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού για τη σφοδρή σύγκρουση – «Συνθήκες πολέμου» στο Αιγαίο
Κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: Η επίσημη εκδοχή του Λιμενικού για τη σφοδρή σύγκρουση – «Συνθήκες πολέμου» στο Αιγαίο

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο
Κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες μετά τη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού με ταχύπλοο

Τραγωδία Βιολάντα: Στο «μικροσκόπιο» οι σωληνώσεις για την έκρηξη – Στη Δικαιοσύνη οι οικογένειες των θυμάτων
Κοινωνία

Τραγωδία Βιολάντα: Στο «μικροσκόπιο» οι σωληνώσεις για την έκρηξη – Στη Δικαιοσύνη οι οικογένειες των θυμάτων