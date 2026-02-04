Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για πρόσκαιρη αλλά ισχυρή επιδείνωση του καιρού, η οποία ξεκινά από απόψε, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, και θα κορυφωθεί αύριο Πέμπτη. Κύρια χαρακτηριστικά είναι οι σφοδρές καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από απόψε, Τετάρτη (4/2), έως και την Παρασκευή.

Ο χάρτης των επικίνδυνων φαινομένων

Η επιδείνωση ξεκινά από τα βορειοδυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα:

Απόψε (Τετάρτη): Ισχυρές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Παξοί) και την Ήπειρο.

Πέμπτη πρωί: Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.

Πέμπτη μεσημέρι προς βράδυ: Στο «μάτι» της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και σταδιακά τα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι και Αφρικανική Σκόνη

Οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν με μεγάλη ένταση, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες συγκοινωνίες:

Ιόνιο: Έως 8 μποφόρ σήμερα το βράδυ.

Αιγαίο: Θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ την Πέμπτη.

Σκόνη: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα προκαλέσει λασποβροχές στα δυτικά και τα κεντρικά.

Τι προβλέπεται για τα αστικά κέντρα

Αττική: Αναμένονται νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το μεσημέρι, με πιθανότητα ασθενών βροχών το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17°C.

Θεσσαλονίκη: Ασθενείς βροχές κατά περιόδους, οι οποίες θα ενταθούν σημαντικά τη νύχτα προς Πέμπτη, με πιθανή εκδήλωση καταιγίδων.

Οδηγίες ασφαλείας: Λόγω της πιθανότητας χαλαζοπτώσεων και των πολύ ισχυρών ανέμων, συνίσταται στους πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να αποφύγουν τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

