Μεταβολή παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Τετάρτη (4/2), καθώς ένα νέο κύμα αστάθειας φέρνει βροχές, καταιγίδες και το δυσάρεστο φαινόμενο της μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Παρά την άνοδο της θερμοκρασίας, οι ισχυροί άνεμοι και οι λασποβροχές θα κυριαρχήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας

Σύμφωνα με την ΕΜΥ και τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, τα φαινόμενα θα ενταθούν από το βράδυ:

Ισχυροί άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Νότιοι νοτιοανατολικοί έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο. Λασποβροχές: Η αφρικανική σκόνη θα μετατρέψει τις τοπικές βροχές σε λασποβροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Η αφρικανική σκόνη θα μετατρέψει τις τοπικές βροχές σε λασποβροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Χιόνια: Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά από το βράδυ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά από το βράδυ. Θερμοκρασία: Θα φτάσει τους 18-19°C στα νότια και τη νησιωτική χώρα, ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13°C.

Πού θα βρέξει περισσότερο

Η κακοκαιρία θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά:

Ιόνιο & Δυτικά: Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες το βράδυ. Αττική: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με ασθενείς βροχές το μεσημέρι (Θερμοκρασία έως 18°C). Θεσσαλονίκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές που θα ενταθούν τη νύχτα (Θερμοκρασία έως 13°C). Μακεδονία & Θράκη: Ενίσχυση φαινομένων από το απόγευμα.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Το σκηνικό της αστάθειας φαίνεται πως θα έχει διάρκεια:

Πέμπτη (5/2): Καταιγίδες πιθανόν ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Μικρή πτώση θερμοκρασίας.

Καταιγίδες πιθανόν ισχυρές στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Μικρή πτώση θερμοκρασίας. Παρασκευή (6/2): Επιμένει η αφρικανική σκόνη. Βροχές στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα.

Επιμένει η αφρικανική σκόνη. Βροχές στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Σαββατοκύριακο: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας το Σάββατο, αλλά με τοπικές βροχές την Κυριακή κυρίως στα βόρεια.

Προσοχή: Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης. Οι οδηγοί στο εθνικό δίκτυο πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

