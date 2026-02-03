Η χώρα προετοιμάζεται για ένα έντονο μετεωρολογικό σκηνικό με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, που θα φέρουν λασποβροχές, θυελλώδεις νοτιάδες και μεγάλο όγκο νερού. Ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν έγκαιρα, το ερώτημα παραμένει: Είναι ο κρατικός μηχανισμός έτοιμος να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο νερού ή θα βρεθούμε πάλι θεατές στο ίδιο έργο των πλημμυρισμένων δρόμων και των προβλημάτων στις υποδομές;
Τα δύο κύματα της κακοκαιρίας
- 1ο Κύμα (Τετάρτη απόγευμα - Παρασκευή): Έρχεται από την Κεντρική Ευρώπη με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές στη Δυτική Ελλάδα, τη Μακεδονία και το Ανατολικό Αιγαίο.
- 2ο Κύμα (Κυριακή - Δευτέρα): Αναμένεται ακόμη πιο ισχυρό, με θερμότερες αέριες μάζες αλλά και έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Η «χρηστική» γωνία: Τι να προσέξετε
- Λασποβροχές & Σκόνη: Οι νοτιάδες θα φέρουν σκόνη από την Αφρική. Οι ευάλωτες ομάδες (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα) πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές.
- Θυελλώδεις Άνεμοι: Στο Ιόνιο και το Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
- Θερμοκρασία: Παρά τις βροχές, ο καιρός θα παραμείνει «μαλακός» με τον υδράργυρο 4-6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα (έως 18-19°C στα νότια).
Αναλυτική Πρόβλεψη Ημερών
Τετάρτη 4/2: Αρχικά βροχές στην Κεντρική Μακεδονία. Από το βράδυ, το κύμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με καταιγίδες στα δυτικά. Άνεμοι 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο.
Πέμπτη 5/2: Η κακοκαιρία «απλώνεται» παντού. Πιθανώς ισχυρά φαινόμενα στη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Παρασκευή 6/2: Το πρώτο κύμα υποχωρεί σταδιακά, αλλά επιμένουν οι βροχές στα δυτικά και τα νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή.
Σάββατο 7/2: Σχετική ύφεση, με τοπικές βροχές στα δυτικά. Προετοιμασία για το δεύτερο, ισχυρότερο κύμα από το βράδυ.
