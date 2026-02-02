Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για μια σημαντική αλλαγή του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Με ανάρτησή του στα social media, κάνει λόγο για δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα, φέρνοντας φαινόμενα που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα.

Τα δύο κύματα της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι ημέρες που πρέπει να προσέξουμε είναι:

1ο Κύμα (Τετάρτη 04/02 έως Παρασκευή 06/02): Αναμένεται να είναι μέτριας έντασης με βροχές και καταιγίδες.

2ο Κύμα (Κυριακή 08/02 έως Δευτέρα 09/02): Προβλέπεται να είναι πιο «αξιόλογο» και έντονο.

Κύρια χαρακτηριστικά: Ζέστη, Σκόνη και Λασποβροχές

Το παράδοξο αυτής της κακοκαιρίας είναι ότι δεν θα συνοδεύεται από πτώση της θερμοκρασίας:

Υψηλές Θερμοκρασίες: Οι ισχυροί νοτιάδες θα μεταφέρουν θερμές αέριες μάζες, με αποτέλεσμα ο υδράργυρος να βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Αφρικανική Σκόνη: Οι νότιοι άνεμοι θα φέρουν σημαντικές ποσότητες σκόνης, μετατρέποντας τις βροχές σε λασποβροχές.

Χιόνια: Θα περιοριστούν αποκλειστικά σε πολύ μεγάλα υψόμετρα.

Περιοχές στο «μικροσκόπιο»

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους κατοίκους των εξής περιοχών, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα:

Δυτική Ελλάδα

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Η πρόγνωση για την Τρίτη (03/02): Πριν την έλευση της κακοκαιρίας, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 18-19°C στα νότια.

