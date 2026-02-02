Tο σκηνικό του καιρού αλλάζει απότομα σήμερα Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, θυμίζοντάς μας πως ο χειμώνας είναι ακόμα εδώ. Αν σχεδιάζατε μετακινήσεις ή εξωτερικές δουλειές, καλό είναι να ρίξετε μια προσεκτική ματιά στην πρόγνωση, καθώς τα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Τα «κόκκινα» σημεία του χάρτη

Η κακοκαιρία δεν θα κάνει διακρίσεις, όμως το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα νησιά και τη Βόρεια Ελλάδα. Η ΕΜΥ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι.

Κρήτη & Δωδεκάνησα: Προσοχή στους δρόμους, ειδικά στα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανατολικό Αιγαίο: Οι κάτοικοι θα αντιμετωπίσουν έντονη δραστηριότητα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

Βόρεια Ελλάδα: Το κρύο τσιμπάει. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές, ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Γιατί πρέπει να προσέξετε σήμερα

Δεν είναι μόνο η βροχή. Ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων (έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο) και της πτώσης της θερμοκρασίας δημιουργεί ένα επικίνδυνο μείγμα. Ο παγετός στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες κρύβει παγίδες για τους οδηγούς.

Η οργή της φύσης: Μπορεί το απόγευμα να περιμένουμε μια σχετική βελτίωση, όμως η "μάχη" με τα στοιχεία της φύσης θα είναι έντονη τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εύβοια και τις Βόρειες Κυκλάδες.

Τι έρχεται τις επόμενες ημέρες;

Αν νομίζετε ότι ξεμπερδέψαμε, κάνετε λάθος. Ενώ η Τρίτη θα δώσει μια μικρή ανάσα με άνοδο της θερμοκρασίας, από την Τετάρτη (4/2) το σκηνικό αλλάζει ξανά. Η Αφρικανική σκόνη ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή της την Πέμπτη, «θολώνοντας» την ατμόσφαιρα στα δυτικά και νότια.

Τρίτη 3/2: Προσοχή στην «παγωμένη» καλημέρα

Η ημέρα ξεκινά με μια δύσκολη αποστολή για όσους κινούνται στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ο παγετός θα είναι εκεί, επίμονος και επικίνδυνος.

Πού θα βρέξει: Το πρωί θα χρειαστείτε ομπρέλα σε Κεντρική Μακεδονία, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Χιόνια: Ασθενείς νιφάδες θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά.

Θερμοκρασία: Θα νιώσουμε μια μικρή ανακούφιση το μεσημέρι, με το θερμόμετρο να φτάνει στους 16-18 βαθμούς στα νότια, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα η μονοψήφια εκκίνηση θα είναι αισθητή.

Τετάρτη & Πέμπτη: Το σκηνικό αλλάζει – Έρχονται 8 μποφόρ

Από την Τετάρτη το απόγευμα, ο καιρός «αγριεύει» ξανά από τα δυτικά. Ξεχάστε την ηρεμία. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ. Είναι η στιγμή που η κακοκαιρία θα αρχίσει να επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.

Το κεφάλαιο «Σκόνη»: Την Πέμπτη, η ατμόσφαιρα θα γίνει βαριά. Η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης θα είναι έντονη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Αν έχετε ευαισθησία στο αναπνευστικό, καλό είναι να περιορίσετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Την ίδια ώρα, ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν το Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Η ανησυχία των ειδικών: Η απότομη εναλλαγή από τον παγετό της Τρίτης στη σκόνη και τους θυελλώδεις νοτιάδες της Πέμπτης δημιουργεί ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ για τον οργανισμό μας.

Τι να κρατήσετε για το τέλος της εβδομάδας

Η Παρασκευή θα μας βρει με άστατο καιρό, τοπικές βροχές και τη σκόνη να επιμένει. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα στα νότια, αλλά η υγρασία και οι λασποβροχές θα κυριαρχήσουν.

