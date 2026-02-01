Μετά από ένα 24ωρο «κόκκινου» συναγερμού, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της, υποβαθμίζοντας τα φαινόμενα σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Παρά την υποβάθμιση, η κακοκαιρία παραμένει επικίνδυνη για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02/02).

Ο χάρτης των φαινομένων – Πού χρειάζεται προσοχή

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα εστιαστούν στις εξής περιοχές:

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα: Έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Κρήτη: Κυρίως στα δυτικά και νότια, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Αττική: Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα της Κυριακής.

Εύβοια & Κυκλάδες: Πρόσκαιρη ένταση έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας.

Πυκνά χιόνια και εγκλωβισμοί

Η «λευκή» πλευρά της κακοκαιρίας προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Δράμα στο Λαϊλιά: Εκδρομείς εγκλωβίστηκαν στον δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο των Σερρών λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και εκχιονιστικών για τον απεγκλωβισμό τους μέσω του 112.

Πληγές στη Λάρισα

Στον Αγιόκαμπο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Ο παραλιακός άξονας έχει διακοπεί σε πολλά σημεία, καθώς η θάλασσα βγήκε στον δρόμο και τα ρέματα υπερχείλισαν, προκαλώντας ζημιές σε ισόγεια καταστήματα και σπίτια. Τα συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δίνουν μάχη για να κρατήσουν το οδικό δίκτυο ανοιχτό.

Αναλυτικά τα φαινόμενα:

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματά της, έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες, πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Στην Αττική έως αργά τη νύχτα της Κυριακής.

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο, έως το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

Διαβάστε ακόμα: Κόκκινος συναγερμός: Η κακοκαιρία «πολιορκεί» την Αττική – Δύο κύματα καταιγίδων, 9 μποφόρ και μπαράζ από 112