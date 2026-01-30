Σε τροχιά ισχυρών φαινομένων εισέρχεται η χώρα από το απόγευμα του Σαββάτου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει «χειμωνιάτικου τύπου» κακοκαιρία μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Ισχυρές βροχές, κεραυνοί, χαλάζι, αλλά και πολικές αέριες μάζες συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.

Το χρονοδιάγραμμα των φαινομένων

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και τον Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις:

Σάββατο Απόγευμα: Έναρξη των φαινομένων από τα δυτικά με σταδιακή επέκταση σε όλη την επικράτεια.

Κυριακή (Η πιο δύσκολη μέρα): Κορύφωση της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Στην Αθήνα η αναμενόμενη βροχόπτωση μπορεί να φτάσει τα 60-65 mm σε ένα 24ωρο.

Δευτέρα: Σταδιακή απομάκρυνση του συστήματος προς τα ανατολικά, η οποία όμως θα «τραβήξει» πολικό ψύχος από τον Βορρά, φέρνοντας χιόνια ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Τι πρέπει να προσέξουμε (Επικίνδυνα φαινόμενα)

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για:

Θυελλώδεις ανέμους: Η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει πολύ ισχυρούς ανέμους σε ξηρά και θάλασσα, με αποτέλεσμα επικίνδυνα κύματα.



Η μεγάλη διαφορά πίεσης θα προκαλέσει πολύ ισχυρούς ανέμους σε ξηρά και θάλασσα, με αποτέλεσμα επικίνδυνα κύματα. Ακραία φαινόμενα: Αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, υδροστρόβιλους/ανεμοστρόβιλους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα.



Αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις, υδροστρόβιλους/ανεμοστρόβιλους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Χιονοπτώσεις: Με την είσοδο των ψυχρών μαζών, τα χιόνια δεν θα περιοριστούν μόνο στα βουνά, αλλά θα κατέβουν και νοτιότερα.

«Οι κακοκαιρίες δεν είναι τρένα που έρχονται στην επόμενη στάση με την ίδια ένταση. Τροποποιούνται συνεχώς», επισημαίνει ο Κ. Μαρουσάκης, εφιστώντας την προσοχή στη σωστή ενημέρωση χωρίς πανικό.

???? Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα… pic.twitter.com/8FjVy2j74V — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 30, 2026

Key Points της πρόγνωσης

Διάρκεια: Σάββατο απόγευμα έως Δευτέρα βράδυ.

Κύρια χαρακτηριστικά: Μεγάλη ραγδαιότητα βροχής, θυελλώδεις άνεμοι, πτώση θερμοκρασίας.

Αττική: Αναμένονται ισχυρά φαινόμενα κυρίως την Κυριακή.

Συστάσεις: Παρακολούθηση των τακτικών ενημερώσεων από την ΕΜΥ και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.

