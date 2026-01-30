Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας «Kristin», με τον καιρό σήμερα Παρασκευή (30/01) να παρουσιάζει άκρως άστατο πρόσωπο. Ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες σαρώνουν το Αιγαίο και τα δυτικά, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια «επικίνδυνη» Κυριακή που θα φέρει καθολική επιδείνωση και πολικές διαθέσεις.

Το σκηνικό σήμερα: Καταιγίδες και «ανάσα» από τη σκόνη

Για σήμερα, τα πιο έντονα φαινόμενα εντοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αν και θα υπάρξει μια πρόσκαιρη ύφεση, το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν εκ νέου στα νότια. Ένα θετικό στοιχείο είναι η στροφή των ανέμων σε δυτικούς, οι οποίοι θα «διώξουν» την ενοχλητική αφρικανική σκόνη από την Κρήτη.

SOS από τους μετεωρολόγους για την Κυριακή 1/2

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Κυριακή, η οποία χαρακτηρίζεται ως η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας. Η «Kristin» θα δείξει τα δόντια της με:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση στα δυτικά, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία.



Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έμφαση στα δυτικά, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Πυκνά χιόνια: Όχι μόνο στα ορεινά, αλλά από το απόγευμα της Κυριακής και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας.



Όχι μόνο στα ορεινά, αλλά από το απόγευμα της Κυριακής και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοανατολικής χώρας. Θυελλώδεις ανέμους: Η ένταση στα πελάγη θα αγγίξει τα 8 μποφόρ.



Η ένταση στα πελάγη θα αγγίξει τα 8 μποφόρ. Πτώση θερμοκρασίας: Αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Τι περιμένουμε σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Σχεδόν αίθριος καιρός σήμερα, όμως τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Πρωινές βροχές με γρήγορη βελτίωση. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρόσκαιρα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

«Η Κυριακή θα είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα, με καθολική κακοκαιρία που θα φέρει εν δυνάμει επικίνδυνα φαινόμενα», προειδοποιούν οι ειδικοί.

Τα κύρια σημεία της πρόγνωσης (Key Points)

Σήμερα (Παρασκευή): Βροχές σε Αιγαίο, Δωδεκάνησα και ορεινά χιόνια στη Μακεδονία.

Σάββατο: Πρόσκαιρη ύφεση με τοπικές βροχές, πριν τη μεγάλη επιδείνωση της νύχτας.

Κυριακή: Η κορύφωση της κακοκαιρίας με επικίνδυνες καταιγίδες και 8άρια στα πελάγη.

Δευτέρα: Σταδιακή εξασθένηση από τα δυτικά, αλλά παραμονή του κρύου στα ανατολικά.

