Σφοδρή επέλαση της κακοκαιρίας Kristin στο λεκανοπέδιο το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1). Ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και κυκλοφοριακό έμφραγμα στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για το νέο κύμα που έρχεται την Κυριακή.



Η «Kristin» σαρώνει την Αττική

Το μεσημέρι της Πέμπτης, το λεκανοπέδιο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων. Η καταιγίδα συνοδεύτηκε από χαλαζόπτωση στα βόρεια προάστια, με την Κηφισιά να «ασπρίζει» μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ στα δυτικά της πόλης η νεροποντή ήταν καταρρακτώδης.

Κυκλοφοριακό χάος: Ο Κηφισός μετατράπηκε σε ένα απέραντο πάρκινγκ, ειδικά στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω της μειωμένης ορατότητας και της συγκέντρωσης υδάτων.

Πορτοκαλί Συναγερμός: Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο, διατηρώντας την Αττική σε επιφυλακή για τις επόμενες ώρες, αν και από το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη βελτίωση.

Πού θα χτυπήσουν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η κακοκαιρία μετακινείται ανατολικά:

Θράκη: Έντονα φαινόμενα μέχρι το βράδυ.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Ισχυρές καταιγίδες από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Άνεμοι: Με την απομάκρυνση της κακοκαιρίας, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς με πολύ ισχυρές εντάσεις.





Η πρόγνωση Μαρουσάκη: Έρχεται νέο κύμα με χιόνια

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι η ανάπαυλα θα είναι σύντομη.

Παρασκευή & Σάββατο: Ο καιρός θα είναι άστατος στα ανατολικά και νότια (Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα), ενώ το Σάββατο το απόγευμα ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει από τα δυτικά.

Κυριακή & Δευτέρα: Αναμένεται νέα ισχυρή κακοκαιρία. «Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή», τόνισε ο κ. Μαρουσάκης, επισημαίνοντας ότι τη Δευτέρα τα χιόνια ενδέχεται να κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βόρεια ηπειρωτική χώρα, ενώ οι νοτιάδες θα είναι θυελλώδεις.

