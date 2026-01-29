Σφοδρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 29/1, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την πορεία της κακοκαιρίας μέχρι τη Δευτέρα.

SOS για τις επόμενες ώρες: Πού θα «χτυπήσουν» τα έντονα φαινόμενα

Η χώρα μπαίνει σε κλοιό κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις μεγάλες ποσότητες νερού και τους νότιους ανέμους που θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η προσοχή στρέφεται στις εξής περιοχές:

Δυτική Ελλάδα & Ιόνιο: Ισχυρά φαινόμενα σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και νησιά Ιονίου έως το μεσημέρι.



Ισχυρά φαινόμενα σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και νησιά Ιονίου έως το μεσημέρι. Αττική: Πρόσκαιρη αλλά έντονη καταιγίδα το μεσημέρι – Βελτίωση από το απόγευμα.



Πρόσκαιρη αλλά έντονη καταιγίδα το μεσημέρι – Βελτίωση από το απόγευμα. Θράκη & Αιγαίο : Τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικά από το απόγευμα, με τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος τη νύχτα.



: Τα φαινόμενα μετατοπίζονται ανατολικά από το απόγευμα, με τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να δέχονται το μεγαλύτερο βάρος τη νύχτα. Αφρικανική Σκόνη: Αυξημένες συγκεντρώσεις στα νότια τμήματα της χώρας (Κρήτη, Κυκλάδες).

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή (29/1)



Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 12°C.



Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι. Θερμοκρασία έως 12°C. Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές στη δυτική πλευρά μέχρι αργά το απόγευμα.

Ισχυρές βροχές στη δυτική πλευρά μέχρι αργά το απόγευμα. Κρήτη & Δωδεκάνησα: Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες (έως 20°C), αλλά με ενισχυμένους νοτιάδες.



Η πορεία του καιρού μέχρι τη Δευτέρα 2/2: Η μεγάλη πτώση

Η κακοκαιρία δεν είναι "μονόπρακτο", καθώς διαδοχικά κύματα θα επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες:

Παρασκευή 30/1: Επιμονή των βροχών στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Νέα ενίσχυση φαινομένων τη νύχτα σε Κρήτη και Κυκλάδες.

Σάββατο 31/1: Πρόσκαιρη ύφεση, αλλά με χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Κυριακή 1/2: Νέο μέτωπο κακοκαιρίας. Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Δευτέρα 2/2: Η "ψυχρή εισβολή" ολοκληρώνεται. Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας και θυελλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: «Παρέλαση» κακοκαιριών προ των πυλών – Πότε θα «χτυπήσουν» οι καταιγίδες και η αφρικανική σκόνη, ο χάρτης των φαινομένων