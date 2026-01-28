Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας δίνει το όνομα στο βαρομετρικό χαμηλό που θα σαρώσει τη χώρα την Πέμπτη. Πότε θα χτυπήσει το λεκανοπέδιο και ποιες περιοχές κινδυνεύουν με πλημμυρικά φαινόμενα.

Μετά το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Πέμπτη (29/1) απέκτησε όνομα: «Kristin». Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το φαινόμενο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα.

Το πρόγραμμα της «Kristin» στην Αττική

Το λεκανοπέδιο, που ακόμα μετρά πληγές σε περιοχές όπως η Γλυφάδα και η Βάρη, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η Αττική θα επηρεαστεί σε τρεις φάσεις:

Πέμπτη 29/1: Πρόσκαιρα αλλά έντονα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες.

Σάββατο 31/1: Ισχυρές βροχές τις πρωινές ώρες.

Κυριακή 1/2: Νέα επιδείνωση από το απόγευμα και μετά.

Οι οκτώ «κόκκινες» περιοχές

Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό για τις εξής περιοχές που θα βρεθούν στη διαδρομή της «Kristin» την Πέμπτη:

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική & Κεντρική Στερεά: Από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι.

Δυτική Πελοπόννησος: Από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.

Θράκη: Από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ.

Νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου: Από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της αιχμής των φαινομένων, καθώς αναμένονται κεραυνοί και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

