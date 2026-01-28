Πρόσκαιρη αλλά επικίνδυνη επιδείνωση του καιρού την Πέμπτη. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η πρόγνωση για διαδοχικά κύματα μέχρι την Κυριακή.

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ. Μια νέα κακοκαιρία «εξπρές» αναμένεται να σαρώσει τη χώρα την Πέμπτη (29/1), φέρνοντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για μια εβδομάδα γεμάτη διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία την Πέμπτη

Ο «πορτοκαλί» συναγερμός αφορά κυρίως τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Συγκεκριμένα:

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική & Κεντρική Στερεά : Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι.



: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί έως το μεσημέρι. Δυτική Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα.



Ισχυρές βροχές από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Θράκη & Νησιά Β. και Α. Αιγαίου: Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί εκεί από το μεσημέρι προς το βράδυ.



Η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί εκεί από το μεσημέρι προς το βράδυ. Αττική: Αναμένεται πρόσκαιρο πέρασμα καταιγίδων τις μεσημβρινές ώρες.

Μαρουσάκης: «Επικίνδυνη η Κυριακή»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αυριανή επιδείνωση είναι μόνο η αρχή. Μετά από μια μικρή ύφεση την Παρασκευή, ο καιρός θα χαλάσει ξανά το Σάββατο, ενώ η Κυριακή χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη ημέρα» λόγω ενός βαρομετρικού χαμηλού που μπορεί να προκαλέσει τοπικά προβλήματα.

Χιόνια στα ορεινά

Ήδη από απόψε το βράδυ αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

