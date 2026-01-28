Άστατο σκηνικό με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα Τετάρτη. Η αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο: Πότε εντείνονται τα φαινόμενα και πού θα το στρώσει.

Ο καιρός συνεχίζει τα «παιχνίδια» του, καθώς μετά την αφρικανική σκόνη, τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η χώρα θα βιώσει ένα μείγμα ηλιοφάνειας και τοπικών φαινομένων, όμως η ηρεμία θα είναι προσωρινή, καθώς από αύριο Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει ξανά.

Η πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη (28/1)



Βροχές & Καταιγίδες: Τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με γρήγορη βελτίωση. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.



Τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με γρήγορη βελτίωση. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Χιόνια: Από το βράδυ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.



Από το βράδυ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως τους 19 στην Κρήτη. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 15-16 βαθμούς.



Μικρή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως τους 19 στην Κρήτη. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 15-16 βαθμούς. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Το «κακό» πρόσωπο του καιρού την Πέμπτη (29/1)

Από αύριο το πρωί προβλέπεται νέα επιδείνωση:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Προσοχή: Καταιγίδες αναμένονται στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες, ενώ τα χιόνια θα «ντύσουν» τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η τάση για Παρασκευή (30/1) και Σαββατοκύριακο

Παρασκευή: Παραμένει ο βροχερός καιρός στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη στα νότια τμήματα της χώρας.

Σάββατο 31/1 & Κυριακή 1/2: Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, θυμίζοντας πλέον βαρυχειμωνιά.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός - Red Code για 6 περιοχές: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες έως 9 μποφόρ