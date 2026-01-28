Άστατο σκηνικό με τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα Τετάρτη. Η αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο: Πότε εντείνονται τα φαινόμενα και πού θα το στρώσει.
Ο καιρός συνεχίζει τα «παιχνίδια» του, καθώς μετά την αφρικανική σκόνη, τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, η χώρα θα βιώσει ένα μείγμα ηλιοφάνειας και τοπικών φαινομένων, όμως η ηρεμία θα είναι προσωρινή, καθώς από αύριο Πέμπτη το σκηνικό αλλάζει ξανά.
Η πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη (28/1)
- Βροχές & Καταιγίδες: Τοπικές βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με γρήγορη βελτίωση. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
- Χιόνια: Από το βράδυ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.
- Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως τους 19 στην Κρήτη. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 15-16 βαθμούς.
- Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.
Το «κακό» πρόσωπο του καιρού την Πέμπτη (29/1)
Από αύριο το πρωί προβλέπεται νέα επιδείνωση:
- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά.
- Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα.
- Προσοχή: Καταιγίδες αναμένονται στα νότια ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες, ενώ τα χιόνια θα «ντύσουν» τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
Η τάση για Παρασκευή (30/1) και Σαββατοκύριακο
Παρασκευή: Παραμένει ο βροχερός καιρός στα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη στα νότια τμήματα της χώρας.
Σάββατο 31/1 & Κυριακή 1/2: Νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα δυτικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, θυμίζοντας πλέον βαρυχειμωνιά.
Διαβάστε ακόμα: Καιρός - Red Code για 6 περιοχές: Συναγερμός για ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες έως 9 μποφόρ