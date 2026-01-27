Ας τρέξουμε τώρα, ο καιρός δεν περιμένει. Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας που θα σαρώσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην Αττική και την εξέλιξη της Κυριακής.

Η ανάπαυλα του καιρού είναι προσωρινή. Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, η χώρα εισέρχεται σε μια φάση έντονης αστάθειας με κύριο χαρακτηριστικό τις διαδοχικές κακοκαιρίες. Ενώ η Τετάρτη (28/1) θα ξεκινήσει ήπια, από το μεσημέρι και μετά τα δυτικά και βορειοδυτικά θα «ανοίξουν» οι ουρανοί, με τα φαινόμενα να διασχίζουν όλη τη χώρα την Πέμπτη.

Το «επικίνδυνο» ραντεβού της Κυριακής

Αν και η Παρασκευή θα μας δώσει μια μικρή «ανάσα», το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέο, ισχυρότερο κύμα. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι την Κυριακή (1/2) η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο έντονων βροχοπτώσεων. «Δεν είναι ακραίο να βρέχει τον χειμώνα, ακραίες είναι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φύση», σημειώνει με νόημα, αναφερόμενος στην ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Τι να περιμένουμε ανά ημέρα:

Πέμπτη: Βροχές και καταιγίδες σε όλη την επικράτεια, ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Παρασκευή: Σχετική βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στα ανατολικά και νότια.

Σαββατοκύριακο: Νέα επιδείνωση με αποκορύφωμα την Κυριακή, όπου οι βροχές θα είναι κατά τόπους ισχυρές και στην Αθήνα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σκαμπανεβάσματα, παραμένοντας όμως σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, γεγονός που περιορίζει τα χιόνια μόνο στις κορυφές των βουνών.

Διαβάστε ακόμα: Τρελαίνεται ο καιρός: Λασποβροχές, αφρικανική σκόνη και 20άρια – Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το νέο 48ωρο