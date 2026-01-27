Μπορεί η θερμοκρασία να θυμίζει περισσότερο άνοιξη παρά τέλη Ιανουαρίου, όμως η ατμόσφαιρα «βράζει». Μια διαδοχική σειρά από βαρομετρικά χαμηλά ετοιμάζεται να σαρώσει τη χώρα, φέρνοντας ένα κοκτέιλ από ισχυρές βροχές, χαλάζι και την ανεπιθύμητη αφρικανική σκόνη.

Ο καιρός σήμερα (Τρίτη 27/1) είναι μόνο η αρχή. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βρίσκονται ήδη στο «μάτι» των φαινομένων, με τις καταιγίδες να είναι κατά τόπους ισχυρές. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνέχεια της εβδομάδας.

Η Πέμπτη (29/1) φαίνεται να είναι η πιο «δύσκολη» ημέρα, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, καθιστώντας τις μετακινήσεις στα πελάγη δυσχερείς, ενώ η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της στα νότια και ανατολικά, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει άστατος με νεφώσεις, αλλά η θερμοκρασία θα επιμείνει στους 16 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες από το απόγευμα. Το παράδοξο αυτού του κύματος είναι ότι τα χιόνια θα παραμείνουν «εγκλωβισμένα» μόνο στα πολύ υψηλά ορεινά, καθώς οι θερμές αέριες μάζες από το νότο δεν επιτρέπουν στον χειμώνα να δείξει το σκληρό του πρόσωπο σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-01-2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν και στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νότια τοπικά έως 6, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα σε νότιους νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στο Ιόνιο και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 13 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ τις βραδινές ώρες θα εξασθενίσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια και ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί και βαθμιαία στα δυτικά δυτικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και πιθανώς πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Τα φαινόμενα στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και μόνο στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα νοτιοδυτικά και πιθανόν τα βόρειοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5, στα νότια πελάγη 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

