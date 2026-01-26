Καιρός: Πάνω από 43.000 κεραυνοί «τρύπησαν» τον ουρανό τη Δευτέρα – Ποιες περιοχές «βούλιαξαν» με 154 χιλιοστά βροχής

Μια από τις πιο ηλεκτρικά φορτισμένες ημέρες των τελευταίων ετών ήταν η Δευτέρα (26/01), καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας σάρωσε τη χώρα με τρομακτική ένταση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τον δορυφόρο Meteosat-12 και το meteo.gr, καταγράφηκαν συνολικά 43.295 ηλεκτρικές εκκενώσεις μέχρι το απόγευμα, δημιουργώντας ένα σκηνικό πολέμου κυρίως πάνω από το Αιγαίο και τις παράκτιες περιοχές.

Τα στοιχεία που προκαλούν δέος:

Κεραυνική καταιγίδα: Από τις 43.295 εκκενώσεις, οι 5.644 σημειώθηκαν πάνω από την ξηρά, προκαλώντας προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση.

Πού «βούλιαξε» η γη: Τα ύψη βροχής ήταν πρωτοφανή. Ο Βώλακας Νευροκοπίου αναδείχθηκε η "πρωτεύουσα" της βροχής με 154 χιλιοστά, ενώ η Σπάρτη ακολούθησε με 114 χιλιοστά, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.

Θαλάσσιο μέτωπο: Η συντριπτική πλειονότητα των κεραυνών (πάνω από 37.000) σημειώθηκε στη θάλασσα, δικαιολογώντας το απαγορευτικό απόπλου και τις "σκληρές" προσγειώσεις που είδαμε στα νησιά.

Η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη για τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το έδαφος σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο είναι πλέον στα όριά του, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

