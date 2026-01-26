Μπορεί το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας να πέρασε, όμως η Αττική παραμένει στο "στόχαστρο" των φαινομένων. Από το μεσημέρι της Δευτέρας (26/01), νέες έντονες βροχές πλήττουν το λεκανοπέδιο, προκαλώντας πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος σε περιοχές που ήταν ήδη επιβαρυμένες. Τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν υψηλά ύψη βροχής σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που κρατά τις αρχές σε επιφυλακή.

Πότε έρχεται το νέο «χτύπημα»: Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, αν και βλέπει μια προσωρινή σταθεροποίηση μετά τη Δευτέρα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την Πέμπτη (29/01). Σύμφωνα με την πρόβλεψή του, από την Πέμπτη αναμένεται μια νέα, ισχυρή φάση βροχοπτώσεων που θα επηρεάσει ξανά την Αττική και άλλες περιοχές της χώρας.

Τι προβλέπει το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ:

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: Έντονα φαινόμενα έως το πρωί της Τρίτης.

Έντονα φαινόμενα έως το πρωί της Τρίτης. Δωδεκάνησα: Ισχυρές καταιγίδες από σήμερα το απόγευμα έως και το απόγευμα της Τρίτης.

Ισχυρές καταιγίδες από σήμερα το απόγευμα έως και το απόγευμα της Τρίτης. Κρήτη: Η κακοκαιρία θα επιμείνει έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης.

Η κακοκαιρία θα επιμείνει έως τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης. Βόρεια Ελλάδα: Στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν προσεκτικοί, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχές, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τοπικές πλημμύρες (flash floods) σε περιοχές με κακή αποστράγγιση.

Βαρομετρικά χαμηλά και καταιγίδες αναμένονται τα επόμενα 24ωρα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο. Με τη φράση: «Οι Ορφικοί αποκαλούσαν τον Νοτιά γενάρχη όμβρου!» ο κ. Ζιακόπουλος σημειώνει πως αύριο Τρίτη (27/01) βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο ΒΑ Αιγαίο και νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Την Τετάρτη ο καιρός αναμένεται βελτιωμένος αλλά από τις απογευματινές ώρες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα αναμένεται νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων, οι οποίες κατά τόπους στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι ισχυρές.

Την Πέμπτη (29/01) βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους εκ νέου οι οποίες κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο θα είναι ισχυρές.

Αναλυτικά η πρόβλεψη Ζιακόπουλου: Το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), βαρομετρικά χαμηλά με κέντρα στο ΒΑ Αιγαίο και νοτιοδυτικά της Κρήτης αναμένεται να προκαλέσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΝΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 17 βαθμούς.

Την Τετάρτη (28/1), αρχικά ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με λίγες τοπικές βροχές μόνο στα Δωδεκάνησα, αλλά από τις απογευματινές ώρες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα αναμένεται νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων, οι οποίες κατά τόπους στο Β. Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι σταδιακά θα γίνουν παντού ΝΔ με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Ιόνιο) και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη (29/1), προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους στη Δ. Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα και το Α. Αιγαίο θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ με ένταση 7 με 8 μποφόρ και στη ΒΔ Ελλάδα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την Τρίτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο Τρίτη (27/01) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρωινές, στην Κρήτη μέχρι τις μεσημεριανές και στα Δωδεκάνησα μέχρι τις απογευματινές ώρες.

Γενικά χαρακτηριστικά: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στη Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντοντα μέχρι το πρωί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.



Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά και τα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στα δυτικά και βαθμιαία και στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

