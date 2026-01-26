Σε κατάσταση ύψιστης κινητοποίησης βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 26/01 αναβαθμίζεται σε επικινδυνότητα. Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε ανακοίνωση θέτοντας σε κατάσταση «Red Code» (Κόκκινος Συναγερμός) έξι περιφερειακές ενότητες στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για φαινόμενα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά πλημμυρικά επεισόδια. Ήδη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως, δίνοντας οδηγίες για αυξημένη ετοιμότητα σε δήμους και περιφέρειες.

Η κακοκαιρία, η οποία κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική) σύμφωνα με το Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται να σαρώσει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν πυκνές χιονοπτώσεις.

Πού θα χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα σήμερα:

Κόκκινος Συναγερμός (Red Code): Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη και Ροδόπη βρίσκονται στο "μάτι" του κυκλώνα με κίνδυνο για μεγάλους όγκους νερού.

Αττική: Το σκηνικό θα είναι άστατο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους ισχυρές, ιδιαίτερα στα νότια προάστια.

Νησιωτική Ελλάδα: Στο Αιγαίο οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, προκαλώντας πιθανά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Κρήτη: Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες:

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η έντονη αστάθεια, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια και οι χιονοπτώσεις που θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά, καθώς οι νότιοι άνεμοι θα κρατήσουν τη θερμοκρασία σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Αναλυτικά η πρόγνωση ημέρα με την ημέρα:

Τρίτη 27/1: Πρόσκαιρη βελτίωση και "Λάσπη" Η ημέρα θα ξεκινήσει με υπολειμματικά φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, ωστόσο η εμφάνιση αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με ασθενείς τοπικές βροχές θα δημιουργήσει το φαινόμενο της λασποβροχής στα νότια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 18 βαθμούς στα κεντρικά.

Τετάρτη 28/1: Η "Ηρεμία" πριν τη νέα καταιγίδα Το πρώτο μισό της ημέρας θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά στα βορειοδυτικά (Ιόνιο, Ήπειρος) ο καιρός θα κλείσει ξανά. Μέχρι το βράδυ αναμένονται σποραδικές καταιγίδες που θα προαναγγέλλουν το νέο μέτωπο. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς ενισχυόμενοι στα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πέμπτη 29/1: Το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας Είναι η πιο δύσκολη ημέρα μετά τη σημερινή. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν γρήγορα από τα δυτικά σε όλη την επικράτεια. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα και θα συνοδεύονται από θυελλώδεις νοτιάδες (έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο). Πυκνά χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια λόγω των θερμών αέριων μαζών.

Παρασκευή 30/1: Η σταδιακή εκτόνωση Η εβδομάδα κλείνει με τον καιρό να παραμένει άστατος κυρίως στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με τοπικές μόνο βροχές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα 4-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

