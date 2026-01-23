Νέα μεταβολή από την Κυριακή με έντονες εναλλαγές στο σκηνικό. Πού θα σημειωθούν καταιγίδες και χιόνια, ποιες περιοχές θα «πνίξει» η σκόνη και πού ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του Ιανουαρίου, όμως ο καιρός ετοιμάζεται για μια θεαματική «στροφή». Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα-Τρίτη, φέρνοντας μαζί του ένα σπάνιο μείγμα φαινομένων.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της μεταβολής:

Θερμοκρασία-Έκπληξη: Ο υδράργυρος θα ανέβει αισθητά, αγγίζοντας ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.



Ο υδράργυρος θα ανέβει αισθητά, αγγίζοντας ακόμα και τους 20 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Λασποβροχές & Σκόνη: Η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της την Κυριακή και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική και νότια Ελλάδα.



Η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της την Κυριακή και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική και νότια Ελλάδα. Θυελλώδεις Νοτιάδες: Ενίσχυση των ανέμων στα 8-9 μποφόρ, την Κυριακή στο Ιόνιο και από τη Δευτέρα στο Αιγαίο.



Ενίσχυση των ανέμων στα 8-9 μποφόρ, την Κυριακή στο Ιόνιο και από τη Δευτέρα στο Αιγαίο. Βροχές & Καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Τι θα γίνει στην Αττική

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η Αττική θα επηρεαστεί τη Δευτέρα με βροχές και πιθανές καταιγίδες, οι οποίες ωστόσο προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

Χιόνια στα ορεινά

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες στα πεδινά, τη Δευτέρα αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας χώρας, συμπληρώνοντας το παζλ του άστατου καιρού.

