Συνεχίζεται το άστατο σκηνικό του καιρού σήμερα, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, με την κακοκαιρία να επιμένει σε αρκετές περιοχές, αλλά τη θερμοκρασία να παρουσιάζει τάσεις ανόδου. Παρά τις βροχές, οι νότιοι άνεμοι φέρνουν πιο μαλακό καιρό, απομακρύνοντας την έντονη παγωνιά των προηγούμενων ημερών.

Η εξέλιξη των φαινομένων για σήμερα Παρασκευή

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σημερινής ημέρας είναι:

Έντονα Φαινόμενα: Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου αναμένονται σποραδικές καταιγίδες.

Αττική & Θεσσαλονίκη:

Στην Αθήνα, ο καιρός θα είναι βροχερός με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια και ανατολικά (μέγιστη 15°C).

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί (5°C έως 11°C).

Ορατότητα: Προσοχή χρειάζεται τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά λόγω ομίχλης.

Θερμοκρασία: Στη νότια νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18-19 βαθμούς Κελσίου.



Αναλυτική Πρόγνωση Επομένων Ημερών (24-27/01)

Ο καιρός θα παραμείνει "νευρικός" τις επόμενες ημέρες, με εναλλαγές βροχών, χιονοπτώσεων στα ορεινά και θυελλωδών ανέμων.

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Φαινόμενα: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ασθενείς τοπικές βροχές.

Χιόνια: Ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή (έως 14°C στα βόρεια, 17°C στα ηπειρωτικά και 19°C στα νησιά).



Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Επιδείνωση: Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες το μεσημέρι ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Σημαντική ενίσχυση των νοτιάδων, που στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα αγγίξουν τα 7-8 μποφόρ.

Χιόνια: Χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά που το βράδυ θα επεκταθούν και στα κεντρικά ηπειρωτικά.

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Γενικευμένη Κακοκαιρία: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις: Θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας αλλά και της Κρήτης.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις (τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο).

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Εξασθένηση: Τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Βελτίωση: Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά, αν και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά θα επιμείνουν μέχρι το απόγευμα.



Η καιρική εικόνα του 2026 επιβεβαιώνει την τάση για πιο "θερμούς" χειμώνες με έντονα επεισόδια βροχοπτώσεων.

Σημαντικό tip: Η μεταβολή του καιρού από την Κυριακή (25/01) θα είναι ραγδαία. Η ενίσχυση των ανέμων στα 8-9 μποφόρ τη Δευτέρα αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες (απαγορευτικό απόπλου).

