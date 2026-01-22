Η αγωνία επιστρέφει στα νότια προάστια, καθώς η Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων, την ώρα που οι πληγές από τη χθεσινή φονική κακοκαιρία παραμένουν ανοιχτές. Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Mega, εξέφρασε έντονη ανησυχία ειδικά για την Άνω Γλυφάδα, προειδοποιώντας ότι ακόμα και μια ηπιότερη βροχή μπορεί να προκαλέσει νέες καταστροφές.



Το χρονοδιάγραμμα της βροχής στην Αττική

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν το λεκανοπέδιο από αργά το απόγευμα:

Ώρα έναρξης: Μεταξύ 18:00 και 19:00.

Περιοχές «στο κόκκινο»: Τα πιο νότια και ανατολικά τμήματα του νομού, με επίκεντρο τη Γλυφάδα, όπου οι βροχές αναμένονται πιο έντονες.

Χαρακτήρας φαινομένων: Γενικευμένες βροχές και πιθανές τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά. Αν και η ένταση δεν θα είναι η χθεσινή, η επικινδυνότητα παραμένει υψηλή.

Γιατί η Γλυφάδα κινδυνεύει άμεσα

Η προειδοποίηση του Γιάννη Καλλιάνου εστιάζει στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση του εδάφους. Στην οδό Μετσόβου και τις γύρω περιοχές, υπάρχουν ακόμη τόνοι από χώματα και πέτρες που κατέβηκαν από το βουνό.

«Αν βρέξει λίγο ακόμα, θα παρασυρθούν οι πέτρες. Φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα. Οι κοτρόνες θα φύγουν πάλι προς τη Γούναρη και τη Βουλιαγμένης», τόνισε χαρακτηριστικά.





Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γλυφάδα σήμερα ονομάζεται «δευτερογενής επικινδυνότητα».

Όταν ένα έδαφος είναι κορεσμένο από νερό και καλυμμένο με φερτά υλικά (λάσπη, πέτρες), χάνει τη δυνατότητα απορρόφησης. Ακόμα και 10-20 χιλιοστά βροχής μπορούν να λειτουργήσουν ως «λιπαντικό» για να ξεκινήσει μια νέα κατολίσθηση ή παράσυρση υλικών, μετατρέποντας τους δρόμους σε επικίνδυνες τσουλήθρες. Οι οδηγοί στη Βουλιαγμένης και τη Γούναρη πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Η κακοκαιρία «πολιορκεί» τη χώρα – Τα 2 στάδια, οι πόλεις που θα χιονίσει και τα 10 μποφόρ