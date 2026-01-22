Μετά το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, το σκηνικό του καιρού παρουσιάζει σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, μια σταδιακή μετατόπιση. Ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο, τα φαινόμενα επιμένουν με θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ και ισχυρές καταιγίδες που μεταφέρονται στα ανατολικά, ενώ η αστάθεια θα μας συνοδεύσει μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Το «μέτωπο» μετακινείται ανατολικά: Οι περιοχές σε κίνδυνο

Η ακραία φάση της κακοκαιρίας υποχωρεί από τα κεντρικά, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει υψηλός για τη νησιωτική χώρα. Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα : Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, συνοδευόμενες από πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους (8-10 μποφόρ).



: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, συνοδευόμενες από πολύ Αττική: Νεφώσεις που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 1 5 βαθμούς.



Νεφώσεις που θα πυκνώσουν μετά το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 1 Βόρεια Ελλάδα: Πιο ήπια εικόνα, με τη Θεσσαλονίκη να κυμαίνεται από 3 έως 9 βαθμούς.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών: Πότε έρχεται νέο κύμα

Η κακοκαιρία φαίνεται να έχει και «ουρά», καθώς ο καιρός θα παραμείνει άστατος:

Παρασκευή 23/01: Οι βροχές επιμένουν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο στα βόρεια, φτάνοντας τους 13 βαθμούς, ενώ στα νότια θα αγγίξει τους 18.

Σάββατο 24/01: Νέα επιδείνωση στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Από το απόγευμα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Κυριακή 25/01: Σοβαρή υποτροπή του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν ξανά στα 8 μποφόρ.

Δευτέρα 26/01: Η αστάθεια συνεχίζεται σε όλη τη χώρα, με χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και πτώση της θερμοκρασίας.





Η άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή είναι πρόσκαιρη. Το σημαντικότερο στοιχείο που πρέπει να προσέξουν οι πολίτες είναι η έντονη εναλλαγή των φαινομένων.

Tip: Η Κυριακή φαίνεται να είναι η πιο «επικίνδυνη» ημέρα για τα δυτικά της Ελλάδας. Καθαρίστε υδρορροές και φρεάτια στα σπίτια σας πριν από το νέο κύμα καταιγίδων που αναμένεται να είναι έντονο λόγω των θερμών νότιων ανέμων που θα προηγηθούν.

