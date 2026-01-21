Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» (Red Code) εισέρχεται η χώρα από σήμερα Τετάρτη 21/01, καθώς ένα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας με κύρια χαρακτηριστικά τις καταρρακτώδεις βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις. Ήδη το μήνυμα του 112 ήχησε σε πέντε περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ η Αττική προετοιμάζεται για ακραία ραγδαιότητα φαινομένων τις επόμενες ώρες, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά και την τηλεργασία να τίθεται σε εφαρμογή.



Συναγερμός 112: Μηνύματα εστάλησαν σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και Κορινθία για περιορισμό μετακινήσεων.

Περιοχές στο «κόκκινο»: Αττική, Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, Νησιά ΒΑ Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις: Πυκνά χιόνια σε ορεινά-ημιορεινά, αλλά και σε πεδινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Ευρυτανίας.

Αττική: Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης. Κλειστά όλα τα σχολεία με απόφαση Χαρδαλιά.

Άνεμοι: Θυελλώδεις ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 8 με 9 μποφόρ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην ακτοπλοΐα.

Θερμοκρασίες: Πού θα δείξει τι το θερμόμετρο

Παρά την κακοκαιρία, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο λόγω των νοτιάδων, αλλά ο παγετός θα παραμείνει ισχυρός στα βόρεια:

Βόρεια Ελλάδα: 8 έως 9 βαθμοί Κελσίου (στη Δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Κεντρική Ελλάδα & Αττική: 12 έως 14 βαθμοί Κελσίου.

Νησιωτική Χώρα & Κρήτη: 15 έως 16 βαθμοί (τοπικά έως 19 βαθμούς την Πέμπτη).



Η ανησυχία των μετεωρολόγων και της Πολιτικής Προστασίας δεν εστιάζεται μόνο στον όγκο του νερού, αλλά στη ραγδαιότητα. Στο Madata.gr εκτιμούμε ότι η απόφαση για το σχέδιο «Red Code» είναι κρίσιμη, καθώς οι υποδομές στην Αττική και την Εύβοια θα δοκιμαστούν από την απότομη πτώση μεγάλων τόνων νερού σε περιορισμένο χρόνο. Η προληπτική απαγόρευση υπαίθριων εργασιών (delivery κ.λπ.) από τις 10:00 έως τις 20:00 είναι ένα σωστό βήμα για την ασφάλεια των εργαζομένων.

