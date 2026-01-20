Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται η κρατική μηχανή, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Η κακοκαιρία αναμένεται να σαρώσει τη χώρα από αύριο, Τετάρτη (21/01) έως το μεσημέρι της Πέμπτης (22/01), με κύρια χαρακτηριστικά τις πυκνές χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα, τις ισχυρές καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Το χρονοδιάγραμμα της κακοκαιρίας: Πού και πότε

Η επιδείνωση θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Τετάρτη Πρωί: Ισχυρές βροχές στην Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία) και χιόνια στα ορεινά/ημιορεινά της Αρκαδίας και της Αχαΐας.



Ισχυρές βροχές στην Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία) και χιόνια στα ορεινά/ημιορεινά της Αρκαδίας και της Αχαΐας. Τετάρτη Μεσημέρι - Απόγευμα (Κρίσιμο για Αττική): Τ α φαινόμενα μεταφέρονται στην Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Αναμένονται έντονες καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

α φαινόμενα μεταφέρονται στην Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Αναμένονται έντονες καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τετάρτη Βράδυ - Πέμπτη Μεσημέρι: Η κακοκαιρία θα «χτυπήσει» το Αιγαίο, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα με ιδιαίτερη σφοδρότητα.



Πού θα το στρώσει: Πυκνές χιονοπτώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εξής περιοχές όπου τα χιόνια θα είναι πυκνά:

Δυτική Μακεδονία: Καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.



Καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης. Θεσσαλία: Στα ορεινά/ημιορεινά και τοπικά σε πεδινές περιοχές (Τρίκαλα, Καρδίτσα).



Στα ορεινά/ημιορεινά και τοπικά σε πεδινές περιοχές (Τρίκαλα, Καρδίτσα). Στερεά Ελλάδα: Ευρυτανία και ορεινά Ηπείρου.



Προειδοποίηση για την Αττική

Το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο. Οι οδηγοί καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, δεδομένου ότι η 48ωρη απεργία των ταξί συνεχίζεται, αυξάνοντας τον όγκο των Ι.Χ. στους δρόμους υπό καταρρακτώδη βροχή.

Ως Madata.gr, επισημαίνουμε ότι ο συνδυασμός των νοτιοανατολικών θυελλωδών ανέμων (8-9 μποφόρ) με τις πυκνές χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις μεταφορές και την ηλεκτροδότηση. Η Πολιτική Προστασία συστήνει την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά την αιχμή των φαινομένων (Τετάρτη απόγευμα).

