Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός και οι μετεωρολόγοι για τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού που ξεκινά από σήμερα, Τρίτη (20/01). Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την Τυνησία φέρνει μαζί του ένα «εκρηκτικό» μείγμα θυελλωδών ανέμων, πολικού ψύχους και επικίνδυνων καταιγίδων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο στάδια, με την Τετάρτη να χαρακτηρίζεται ως ημέρα «υψηλού κινδύνου» για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η ακτινογραφία της κακοκαιρίας

Στάδιο 1 (Σήμερα): Σαρωτικοί ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι. Στο Ιόνιο και τη Νότια Πελοπόννησο οι ριπές θα αγγίξουν τα 120 χλμ/ώρα (10 μποφόρ).



Σαρωτικοί ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι. Στο Ιόνιο και τη Νότια Πελοπόννησο οι ριπές θα αγγίξουν τα 120 χλμ/ώρα (10 μποφόρ). Στάδιο 2 (Τετάρτη): Καθολική επιδείνωση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλα ύψη νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.



Καθολική επιδείνωση. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μεγάλα ύψη νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Το "Λευκό" Σκηνικό: Χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη αναμένει χιονόνερο ή χιόνι με το θερμόμετρο στους -2°C.



Χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη αναμένει χιονόνερο ή χιόνι με το θερμόμετρο στους -2°C. Περιοχές στο "κόκκινο": Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.



Αναλυτική Πρόγνωση: Το ημερολόγιο της κακοκαιρίας

Τρίτη 20/01: Η ημέρα των ανέμων

Η χώρα χωρίζεται στα δύο. Στα βόρεια επικρατεί τσουχτερό κρύο (έως -9°C στη Δυτική Μακεδονία), ενώ σταδιακά οι νεφώσεις πυκνώνουν παντού.

Αττική: Τοπικές βροχές από το απόγευμα και λίγα χιόνια στα ορεινά (Πάρνηθα, Κιθαιρώνας).

Θεσσαλονίκη: Ήλιος με δόντια και σταδιακή συννεφιά.

SOS: Προσοχή σε Μεσσηνία, Λακωνία και Κύθηρα για την ένταση των ανέμων.

Τετάρτη 21/01: Το αποκορύφωμα (Η πιο επικίνδυνη ημέρα)

Η κακοκαιρία γίνεται «καθολική». Αναμένονται ισχυρές καταιγίδες σε όλο το Αιγαίο και τα ηπειρωτικά.

Χιόνια: Έντονες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε πόλεις της Μακεδονίας.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα νότια λόγω των νοτιάδων (έως 19°C στην Κρήτη), αλλά επιμονή του παγετού στα βόρεια.

Πέμπτη 22/01 & Παρασκευή 23/01: Η σταδιακή υποχώρηση

Από την Πέμπτη τα φαινόμενα εξασθενούν σταδιακά, παραμένοντας όμως έντονα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα (άνεμοι έως 9 μποφόρ το πρωί).

Το κρύο παραμένει «επίμονο» και ο χειμώνας δείχνει τα δόντια του με τοπικές βροχές στα δυτικά και νότια μέχρι και το Σάββατο 24/01.





Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά είναι σαφής: δεν έχουμε να κάνουμε με ένα «ακραίο ξέσπασμα» που θα κρατήσει λίγες ώρες, αλλά με μια διαρκή χειμερινή εισβολή. Το γεγονός ότι το χαμηλό έρχεται από την Τυνησία σημαίνει μεγάλη μεταφορά υγρασίας, η οποία μεταφράζεται σε τεράστιους όγκους νερού. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί ότι η Τετάρτη απαιτεί μέγιστη προσοχή, καθώς η ένταση των φαινομένων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις υποδομές.

????Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΚΑΙ Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΑΣΗ

✅Το σκηνικό του καιρού παραμένει και αύριο χειμωνιάτικο, χωρίς ουσιαστική μεταβολή αρχικά. Πιο ανοιχτός καιρός επικρατεί στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη… pic.twitter.com/fY3gWrvRPJ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 19, 2026

