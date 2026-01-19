Επικίνδυνη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν τα 10 μποφόρ. Το Ιόνιο, η Πελοπόννησος και η Δυτική Στερεά βρίσκονται στο «μάτι» της κακοκαιρίας, ενώ η Αττική ετοιμάζεται για βροχές και χιόνια στα ορεινά από το απόγευμα της Τρίτης.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν

Ανέμοι-Θύελλα: Ριπές που θα φτάσουν τα 110-120 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά (Ιόνιο, Πελοπόννησος).



Ριπές που θα φτάσουν τα 110-120 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά (Ιόνιο, Πελοπόννησος). Αττική: Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα και χιονοπτώσεις στα ορεινά του νομού.



Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές από το απόγευμα και χιονοπτώσεις στα ορεινά του νομού. Βόρεια Ελλάδα: Ο παγετός παραμένει ισχυρός (έως -5 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία) με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Ο παγετός παραμένει ισχυρός (έως -5 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία) με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Επιδείνωση την Τετάρτη: Η κακοκαιρία θα γενικευτεί με ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα και πυκνές χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα.



Πότε θα χτυπήσουν οι άνεμοι: Το χρονοδιάγραμμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr, η κορύφωση των φαινομένων για την Τρίτη 20/01 αναμένεται:

Πρώτες πρωινές ώρες (02:00): Έναρξη ενίσχυσης των ανέμων στο Νότιο Ιόνιο.

Πρωινές ώρες (08:00): Μέγιστη ένταση 9-10 μποφόρ σε Πελοπόννησο και Δυτική Στερεά.

Απογευματινές ώρες (17:00): Παραμονή των θυελλωδών ανέμων στα νοτιοδυτικά θαλάσσια τμήματα.



Τι ακολουθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη

Η Τετάρτη (21/01) προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολη, με βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, αλλά η αίσθηση του ψύχους θα παραμείνει έντονη λόγω των ανέμων.

