Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα τη Δευτέρα – Πού θα χιονίσει και πού θα σημειωθεί ισχυρός παγετός

Η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας ξεκινά με τον υδράργυρο καθηλωμένο κάτω από τους 10 βαθμούς. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και η πρόβλεψη για το νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη.

Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς παραμένει η Ελλάδα, με τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου να αναδεικνύεται ως η πιο ψυχρή ημέρα της τρέχουσας εισβολής. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα βορειοανατολικά και ο ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό σε ολόκληρη την επικράτεια.

Δευτέρα 19/01: Η κορύφωση του ψύχους

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Αθήνα: Η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί γύρω στους 7°C, με την αίσθηση του κρύου να είναι εντονότερη λόγω των βοριάδων.

Η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί γύρω στους 7°C, με την αίσθηση του κρύου να είναι εντονότερη λόγω των βοριάδων. Θεσσαλονίκη: Αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για χιονόνερο ή ασθενή χιονόπτωση και ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για χιονόνερο ή ασθενή χιονόπτωση και ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Παγετός: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο οδικό δίκτυο της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας λόγω του ισχυρού παγετού.

????Η ΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Έχουμε ήδη εξηγήσει γιατί οι πολύ ψυχρές και ξηρές μάζες που ήρθαν από τα ΒΑ δεν είναι ικανές να προκαλέσουν αξιόλογο υετό (βροχές και χιονοπτώσεις) στην περιοχή μας. Αντίθετα , από την Τρίτη το βράδυ και καθώς πλησιάζει το βαρομετρικό…

Τρίτη και Τετάρτη: Ενίσχυση ανέμων και νέες χιονοπτώσεις

Από την Τρίτη, το σκηνικό αλλάζει με ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Ωστόσο, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής). Πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό και σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές.

