Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα τη Δευτέρα – Πού θα χιονίσει και πού θα σημειωθεί ισχυρός παγετός

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 2 άτομα
Καιρός: Στην «κατάψυξη» η χώρα τη Δευτέρα – Πού θα χιονίσει και πού θα σημειωθεί ισχυρός παγετός

Η πιο ψυχρή ημέρα της εβδομάδας ξεκινά με τον υδράργυρο καθηλωμένο κάτω από τους 10 βαθμούς. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και η πρόβλεψη για το νέο κύμα κακοκαιρίας την Τετάρτη.

Σε κλοιό βαρυχειμωνιάς παραμένει η Ελλάδα, με τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου να αναδεικνύεται ως η πιο ψυχρή ημέρα της τρέχουσας εισβολής. Οι χαμηλές θερμοκρασίες στα βορειοανατολικά και ο ισχυρός παγετός στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, ενώ το κρύο θα είναι αισθητό σε ολόκληρη την επικράτεια.

Δευτέρα 19/01: Η κορύφωση του ψύχους

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

  • Αθήνα: Η μέγιστη τιμή θα κυμανθεί γύρω στους 7°C, με την αίσθηση του κρύου να είναι εντονότερη λόγω των βοριάδων.
  • Θεσσαλονίκη: Αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για χιονόνερο ή ασθενή χιονόπτωση και ελάχιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
  • Παγετός: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο οδικό δίκτυο της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας λόγω του ισχυρού παγετού.

 

Τρίτη και Τετάρτη: Ενίσχυση ανέμων και νέες χιονοπτώσεις

Από την Τρίτη, το σκηνικό αλλάζει με ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Ωστόσο, η Τετάρτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει:

  1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).
  2. Πυκνές χιονοπτώσεις στον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό και σε ορεινές/ημιορεινές περιοχές.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός: Ψυχρή εισβολή με χιόνια και «πολικές» θερμοκρασίες – Πού θα το στρώσει, τι θα γίνει στην Αττική

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο για μια... «ματιά» – Σοκάρουν οι απειλές στη μητέρα του θύματος
Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: 15χρονος σκότωσε 17χρονο για μια... «ματιά» – Σοκάρουν οι απειλές στη μητέρα του θύματος

Άρης Δαβαράκης: «Δεν έκανα αποκάλυψη, απλώς περιέγραψα την πραγματικότητά μου» – Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά του
ShowBiz

Άρης Δαβαράκης: «Δεν έκανα αποκάλυψη, απλώς περιέγραψα την πραγματικότητά μου» – Η εξομολόγηση για τη σεξουαλικότητά του

Θρίλερ στο Αγρίνιο: Στα δικαστήρια ο δράστης για τη δολοφονία του Κοινοτάρχη – Το καρτέρι με τα «βοϊδόσφαιρα», η μαρτυρία-κλειδί και ο φόβος για βεντέτα
Κοινωνία

Θρίλερ στο Αγρίνιο: Στα δικαστήρια ο δράστης για τη δολοφονία του Κοινοτάρχη – Το καρτέρι με τα «βοϊδόσφαιρα», η μαρτυρία-κλειδί και ο φόβος για βεντέτα

Εφιάλτης στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η φωτιά δίπλα στις δεξαμενές καυσίμων – «Παραλίγο να τιναχτεί η περιοχή στον αέρα»
Κοινωνία

Εφιάλτης στο Πέραμα: Υπό έλεγχο η φωτιά δίπλα στις δεξαμενές καυσίμων – «Παραλίγο να τιναχτεί η περιοχή στον αέρα»

Καιρός: Ψυχρή εισβολή με χιόνια και «πολικές» θερμοκρασίες – Πού θα το στρώσει, τι θα γίνει στην Αττική
Ο Καιρός

Καιρός: Ψυχρή εισβολή με χιόνια και «πολικές» θερμοκρασίες – Πού θα το στρώσει, τι θα γίνει στην Αττική