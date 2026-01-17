Τέλος η πρόσκαιρη «άνοιξη». Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά φέρνουν κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και χιόνια στα ορεινά. Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς για τη διάρκεια των φαινομένων.

Ο καιρός επιστρέφει σε καθαρά χειμωνιάτικα επίπεδα, αφήνοντας πίσω τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, το νέο σκηνικό δεν θα είναι μια «φωτοβολίδα», αλλά ένας χειμώνας με διάρκεια που θα θυμίσει τις παλιές καλές εποχές.

Ψυχρό κύμα από τα βορειοανατολικά

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι οι ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται από τα βορειοανατολικά. Αυτές θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε χαμηλά επίπεδα, με το κρύο να είναι ιδιαίτερα αισθητό τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου αναμένεται παγετός σε αρκετές περιοχές.

Βοριάδες στο Αιγαίο και χιόνια στα ορεινά

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι, αυξάνοντας την αίσθηση του ψύχους (wind chill). Παράλληλα:

Αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Στα ορεινά θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Το σκηνικό θα χαρακτηρίζεται από «ψύχος, άνεμο και καθαρά χειμερινό χαρακτήρα».

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ

Χειμωνιάτικο το σκηνικό στη χώρα. Ψυχρές αέριες μάζες από τα βορειοανατολικά κρατούν τις θερμοκρασίες σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με έμφαση στο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί.Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, ενισχυμένοι στο… pic.twitter.com/DNeLT7Lhqx — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 17, 2026

«Χωρίς ακρότητες, αλλά με διάρκεια»

Ο μετεωρολόγος ξεκαθάρισε πως δεν περιμένουμε ακραία φαινόμενα ή ιστορικούς χιονιάδες, αλλά έναν «κανονικό χειμώνα». Η ειδοποιός διαφορά είναι η διάρκεια, καθώς το κρύο ήρθε για να μείνει για αρκετά εικοσιτετράωρα, αναγκάζοντάς μας να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της εποχής.

διαβάστε επίσης

Πώς να κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς να κάψετε επιπλέον ρεύμα: 5 tips για την 'πολική φωτοβολίδα'

Διαβάστε ακόμα: Καιρός - Σχολεία: Πού θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη και 13 λόγω παγετού – Πότε «κλειδώνει» η άνοδος στους 18 βαθμούς