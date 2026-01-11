Η «πολική φωτοβολίδα» φέρνει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και το μεγάλο στοίχημα για κάθε νοικοκυριό είναι ένα: πώς θα μείνει το σπίτι ζεστό χωρίς ο λογαριασμός του ρεύματος ή του πετρελαίου να εκτοξευθεί. Πριν ανεβάσετε τον θερμοστάτη, δείτε 5 έξυπνες και ανέξοδες κινήσεις που μπορούν να «θωρακίσουν» το σπίτι σας απέναντι στον παγετό.

Όταν το κρύο γίνεται τσουχτερό, η απώλεια θερμότητας από τα «αόρατα» σημεία του σπιτιού είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της τσέπης μας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διατηρήσετε τη ζέστη μέσα:

Η στρατηγική της κουρτίνας: Την ημέρα ανοίξτε διάπλατα τις κουρτίνες στα νότια παράθυρα για να εκμεταλλευτείτε και την παραμικρή ακτίνα ήλιου. Μόλις δύσει ο ήλιος, κλείστε τις αμέσως. Οι βαριές κουρτίνες λειτουργούν ως επιπλέον μονωτικό στρώμα.

Μπλοκάρετε τα ρεύματα αέρα: Το 15-20% της θερμότητας χάνεται από τις χαραμάδες κάτω από τις πόρτες. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά «λουκάνικα» ή ακόμα και μια τυλιγμένη πετσέτα για να σταματήσετε το κρύο ρεύμα από την εξώπορτα ή το μπαλκόνι.



Κλείστε τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείτε: Μην προσπαθείτε να ζεστάνετε ολόκληρο το σπίτι αν βρίσκεστε μόνο στο σαλόνι. Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες. Έτσι, η θερμότητα εγκλωβίζεται εκεί που τη χρειάζεστε περισσότερο.

Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο: Τοποθετήστε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο (ή ειδικό ανακλαστικό πάνελ) στον τοίχο πίσω από τα καλοριφέρ . Αυτό θα αντανακλά τη θερμότητα πίσω στο δωμάτιο αντί να την απορροφά ο τοίχος.

Αλλάξτε τη φορά του ανεμιστήρα: Αν έχετε ανεμιστήρα οροφής, γυρίστε τον στη «χειμερινή λειτουργία» (δεξιόστροφα). Ο θερμός αέρας ανεβαίνει ψηλά και ο ανεμιστήρας θα τον σπρώξει ξανά προς τα κάτω, εκεί που βρίσκεστε εσείς.

