Το «ουκρανικό ψύχος» κλειδώνει για 4 ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα δούμε χιόνια ακόμα και στα 500 μέτρα;

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 62 άτομα
Το «ουκρανικό ψύχος» κλειδώνει για 4 ημέρες – Σε ποιες περιοχές θα δούμε χιόνια ακόμα και στα 500 μέτρα;

Αλλάζει από αύριο, Σάββατο, το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς μια ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις βοριάδες και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το «ουκρανικό ψύχος» θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ.

Πού θα χιονίσει;

Οι χιονοπτώσεις, αν και δεν αναμένονται σε μεγάλες ποσότητες, θα απασχολήσουν:

  • Τα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
  • Την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.
  • Την Κρήτη και την Ανατολική-Βορειοανατολική Πελοπόννησο.
  • Στις κεντροβόρειες περιοχές, τα χιόνια θα φτάσουν παροδικά μέχρι τα 500 μέτρα υψόμετρο.

Τι θα γίνει στην Αττική Για το λεκανοπέδιο, ο κ. Τσατραφύλλιας προβλέπει:

  • Θερμοκρασία από 3 έως 11°C στα πεδινά.
  • Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά και λίγα χιόνια στα 500 μέτρα.
  • Θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά του νομού από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.

    Ευτυχώς, δεν αναμένονται προβλήματα χιονοστρώσεων σε χαμηλά υψόμετρα, ωστόσο η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ανέμων.

Διαβάστε ακόμα: Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρήνος στη Χαλκίδα για την 13χρονη Κάτια: Η αλήθεια για τα αίτια θανάτου της – Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τη γρίπη
Κοινωνία

Θρήνος στη Χαλκίδα για την 13χρονη Κάτια: Η αλήθεια για τα αίτια θανάτου της – Τι έδειξαν οι εξετάσεις για τη γρίπη

Δράμα για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Από τις διακοπές στη ΜΕΘ με κίνδυνο τετραπληγίας – Το ατύχημα στην παραλία Cottesloe
Κόσμος

Δράμα για 28χρονο Έλληνα στην Αυστραλία: Από τις διακοπές στη ΜΕΘ με κίνδυνο τετραπληγίας – Το ατύχημα στην παραλία Cottesloe

Ξέχνα τα 20: Αυτή είναι η ηλικία που οι γυναίκες φτάνουν στην κορυφαία φυσική τους κατάσταση – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη
Υγεία

Ξέχνα τα 20: Αυτή είναι η ηλικία που οι γυναίκες φτάνουν στην κορυφαία φυσική τους κατάσταση – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου
Κοινωνία

Απεργία Ταξί: Παρατείνεται το «χειρόφρενο» μέχρι την Παρασκευή – Νέα 48ωρη κινητοποίηση 20 και 21 Ιανουαρίου

Smart Traveling: Οι πιο φθηνές χώρες για ταξίδι ανάλογα με τον μήνα – Πότε η Ελλάδα είναι ο πιο οικονομικός προορισμός
Ταξίδια

Smart Traveling: Οι πιο φθηνές χώρες για ταξίδι ανάλογα με τον μήνα – Πότε η Ελλάδα είναι ο πιο οικονομικός προορισμός