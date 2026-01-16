Αλλάζει από αύριο, Σάββατο, το σκηνικό του καιρού στη χώρα, καθώς μια ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις βοριάδες και χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το «ουκρανικό ψύχος» θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί έως και 10 βαθμούς Κελσίου. Το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο, που θα αγγίξουν τα 8-9 μποφόρ.

Πού θα χιονίσει;

Οι χιονοπτώσεις, αν και δεν αναμένονται σε μεγάλες ποσότητες, θα απασχολήσουν:

Τα ορεινά της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Κυκλάδες.

Την Κρήτη και την Ανατολική-Βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Στις κεντροβόρειες περιοχές, τα χιόνια θα φτάσουν παροδικά μέχρι τα 500 μέτρα υψόμετρο.

Τι θα γίνει στην Αττική Για το λεκανοπέδιο, ο κ. Τσατραφύλλιας προβλέπει:

Θερμοκρασία από 3 έως 11°C στα πεδινά.

Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά και λίγα χιόνια στα 500 μέτρα.

Θυελλώδεις βοριάδες στα ανατολικά του νομού από το Σάββατο έως τη Δευτέρα.



Ευτυχώς, δεν αναμένονται προβλήματα χιονοστρώσεων σε χαμηλά υψόμετρα, ωστόσο η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη λόγω των ανέμων.

Διαβάστε ακόμα: Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια