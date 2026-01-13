Καιρός - Σχολεία: Πού θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τρίτη και 13 λόγω παγετού – Πότε «κλειδώνει» η άνοδος στους 18 βαθμούς

Τσουχτερό κρύο και αρνητικές θερμοκρασίες συνοδεύουν το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, με τον υδράργυρο να κάνει "βουτιά" έως και τους -14 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Παρά την ηλιοφάνεια, ο ισχυρός παγετός στα ηπειρωτικά καθιστά επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών, οδηγώντας πολλούς Δήμους σε αλλαγές στο ωράριο.

Ο χάρτης των σχολείων: Κλειστά και «αργοπορημένα» κουδούνια

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, η λειτουργία των σχολικών μονάδων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Κλειστά όλα τα σχολεία σήμερα.
  • Δήμος Δεσκάτης & Δομοκού: Έναρξη μαθημάτων στις 09:15.
  • Δήμος Μακρακώμης: Τα σχολεία ξεκινούν στις 09:00.
  • Θεσσαλονίκη (Σέρβια, Αριστοτέλης, Πολύγυρος): Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει αργότερα λόγω παγετού.

Η πρόγνωση των επόμενων 24ώρων: Πότε υποχωρεί το ψύχος;

Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με έντονη παγωνιά, ειδικά στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι. Ωστόσο, η ανατροπή έρχεται από αύριο:

Τετάρτη (14/1): Η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 14-16°C στα νότια, με τον παγετό να επιμένει μόνο νωρίς το πρωί.
Πέμπτη (15/1): Γενικά αίθριος καιρός, με τον υδράργυρο να σταθεροποιείται σε ανοιξιάτικα επίπεδα.
Παρασκευή (16/1): Αραιές νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βορειοδυτικά.
Σάββατο (17/1): Μικρή πτώση θερμοκρασίας στα βορειοανατολικά και ενίσχυση ανέμων στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

"Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 18 βαθμούς Κελσίου τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τα μέσα της εβδομάδας."

