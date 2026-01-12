Σε κλοιό πολικού ψύχους παραμένει η χώρα με τον υδράργυρο να «γκρεμίζεται» έως και τους -14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πού θα χρειαστούν αλυσίδες, ποια σχολεία θα ανοίξουν αργότερα την Τρίτη και πότε αναμένεται η θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας.
Σχολεία και οδικό δίκτυο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Τρίτη (13/1)
Λόγω του ισχυρού παγετού, έχουν ήδη ανακοινωθεί αλλαγές στο ωράριο των σχολείων:
- Δήμος Φλώρινας: Τα σχολεία θα ανοίξουν στις 09:15 π.μ.
- Δήμος Πρεσπών: Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα.
Σχετικά με τις μετακινήσεις, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτικές σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πέλλα, Ημαθία, Γρεβενά, Φλώρινα), καθώς ο παγετός θα είναι ισχυρός τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: Από το ψύχος στην... άνοιξη
Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η χώρα θα βιώσει μια απότομη μεταβολή:
- Τρίτη 13/1: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου το πρωί, με ξαστεριά και τσουχτερό κρύο.
- Άνοδος-Εξπρές: Από την Τετάρτη ο καιρός αλλάζει εντυπωσιακά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έως και 10 βαθμούς, φτάνοντας τους 14-15°C στα ηπειρωτικά και έως τους 17°C στην Κρήτη.
Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών
- Τρίτη: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις μόνο στα ορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Ισχυρός παγετός στα βόρεια.
- Τετάρτη & Πέμπτη: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με σημαντική εξασθένηση των ανέμων και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.
- Σάββατο: Αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
