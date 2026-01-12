Σε κλοιό πολικού ψύχους παραμένει η χώρα με τον υδράργυρο να «γκρεμίζεται» έως και τους -14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πού θα χρειαστούν αλυσίδες, ποια σχολεία θα ανοίξουν αργότερα την Τρίτη και πότε αναμένεται η θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας.

Σχολεία και οδικό δίκτυο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Τρίτη (13/1)

Λόγω του ισχυρού παγετού, έχουν ήδη ανακοινωθεί αλλαγές στο ωράριο των σχολείων:

Δήμος Φλώρινας: Τα σχολεία θα ανοίξουν στις 09:15 π.μ.

Τα σχολεία θα ανοίξουν στις Δήμος Πρεσπών: Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα.

Σχετικά με τις μετακινήσεις, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτικές σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πέλλα, Ημαθία, Γρεβενά, Φλώρινα), καθώς ο παγετός θα είναι ισχυρός τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: Από το ψύχος στην... άνοιξη

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η χώρα θα βιώσει μια απότομη μεταβολή:

Τρίτη 13/1: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου το πρωί, με ξαστεριά και τσουχτερό κρύο.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου το πρωί, με ξαστεριά και τσουχτερό κρύο. Άνοδος-Εξπρές: Από την Τετάρτη ο καιρός αλλάζει εντυπωσιακά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έως και 10 βαθμούς, φτάνοντας τους 14-15°C στα ηπειρωτικά και έως τους 17°C στην Κρήτη.

Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών

Τρίτη: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις μόνο στα ορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Ισχυρός παγετός στα βόρεια.

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις μόνο στα ορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Ισχυρός παγετός στα βόρεια. Τετάρτη & Πέμπτη: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με σημαντική εξασθένηση των ανέμων και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με σημαντική εξασθένηση των ανέμων και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας. Σάββατο: Αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

