Καιρός: Στην «κατάψυξη» με -14 η χώρα – Τι ισχύει για σχολεία και αλυσίδες την Τρίτη, πότε έρχεται η άνοδος 10 βαθμών

Σε κλοιό πολικού ψύχους παραμένει η χώρα με τον υδράργυρο να «γκρεμίζεται» έως και τους -14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πού θα χρειαστούν αλυσίδες, ποια σχολεία θα ανοίξουν αργότερα την Τρίτη και πότε αναμένεται η θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας.

Σχολεία και οδικό δίκτυο: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Τρίτη (13/1)

Λόγω του ισχυρού παγετού, έχουν ήδη ανακοινωθεί αλλαγές στο ωράριο των σχολείων:

  • Δήμος Φλώρινας: Τα σχολεία θα ανοίξουν στις 09:15 π.μ.
  • Δήμος Πρεσπών: Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα.

Σχετικά με τις μετακινήσεις, οι αντιολισθητικές αλυσίδες είναι υποχρεωτικές σε μεγάλο μέρος της Μακεδονίας και της Δυτικής Μακεδονίας (Χαλκιδική, Πέλλα, Ημαθία, Γρεβενά, Φλώρινα), καθώς ο παγετός θα είναι ισχυρός τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά: Από το ψύχος στην... άνοιξη

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά, η χώρα θα βιώσει μια απότομη μεταβολή:

  • Τρίτη 13/1: Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 0 έως 2 βαθμούς Κελσίου το πρωί, με ξαστεριά και τσουχτερό κρύο.
  • Άνοδος-Εξπρές: Από την Τετάρτη ο καιρός αλλάζει εντυπωσιακά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει έως και 10 βαθμούς, φτάνοντας τους 14-15°C στα ηπειρωτικά και έως τους 17°C στην Κρήτη.

Αναλυτικά ο καιρός των επόμενων ημερών

  • Τρίτη: Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις μόνο στα ορεινά της Κρήτης μέχρι το μεσημέρι. Ισχυρός παγετός στα βόρεια.
  • Τετάρτη & Πέμπτη: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με σημαντική εξασθένηση των ανέμων και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.
  • Σάββατο: Αναμένονται αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

