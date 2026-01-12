Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων με φόντο την πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επανήλθε με αιχμηρή ανάρτηση, απαντώντας στον όρο «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποίησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η «στρακαστρούκα» και το παρασκήνιο της κόντρας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προέβλεψε «πολικές φωτοβολίδες», υποστηρίζοντας ότι αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση συναδέλφων του, οι οποίοι έκαναν λόγο για υπερβολές και «κυνήγι κλικ».

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας (Alpha) σήκωσε ξανά το γάντι, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…»

Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»

Στην κόντρα έχει πάρει θέση και ο Θεόδωρος Κολυδάς, ο οποίος σε δική του ανάρτηση άφησε σαφείς αιχμές για όσους προεξοφλούν χιονοστρώσεις πολλές μέρες πριν. «Ο καιρός δεν είναι clickbait», τόνισε ο κ. Τσατραφύλλιας, υπογραμμίζοντας ότι η παραπληροφόρηση φέρνει σύγχυση και πανικό στους πολίτες αντί για ασφάλεια.

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ...

✅...Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά… pic.twitter.com/7rBB3lu3tL — Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 8, 2026

Τι λένε τα δεδομένα για τα χιόνια

Παρά τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, η ουσία παραμένει στα προγνωστικά μοντέλα:

Πτώση θερμοκρασίας: Αναμένεται αισθητή αλλά πρόσκαιρη από την Κυριακή έως την Τρίτη.

Αναμένεται αισθητή αλλά πρόσκαιρη από την Κυριακή έως την Τρίτη. Υετός (Χιόνι): Δεν υπάρχει ακόμη σύγκλιση μεταξύ των μοντέλων, γεγονός που κάνει την πρόβλεψη για «χιόνια στα παραθαλάσσια» παρακινδυνευμένη σύμφωνα με την πλευρά Κολυδά-Τσατραφύλλια.

