«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 49 άτομα
«Πόλεμος» μετεωρολόγων: Από τις «πολικές φωτοβολίδες» στις... «στρακαστρούκες» – Νέα σκληρή ανάρτηση Τσατραφύλλια

Συνεχίζεται η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των μετεωρολόγων με φόντο την πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επανήλθε με αιχμηρή ανάρτηση, απαντώντας στον όρο «πολική φωτοβολίδα» που χρησιμοποίησε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Η «στρακαστρούκα» και το παρασκήνιο της κόντρας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, προέβλεψε «πολικές φωτοβολίδες», υποστηρίζοντας ότι αναμένονται χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση συναδέλφων του, οι οποίοι έκαναν λόγο για υπερβολές και «κυνήγι κλικ».

Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας (Alpha) σήκωσε ξανά το γάντι, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Όπως αναμενόταν η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…»

Κολυδάς: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα»

Στην κόντρα έχει πάρει θέση και ο Θεόδωρος Κολυδάς, ο οποίος σε δική του ανάρτηση άφησε σαφείς αιχμές για όσους προεξοφλούν χιονοστρώσεις πολλές μέρες πριν. «Ο καιρός δεν είναι clickbait», τόνισε ο κ. Τσατραφύλλιας, υπογραμμίζοντας ότι η παραπληροφόρηση φέρνει σύγχυση και πανικό στους πολίτες αντί για ασφάλεια.

 

Τι λένε τα δεδομένα για τα χιόνια

Παρά τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, η ουσία παραμένει στα προγνωστικά μοντέλα:

  • Πτώση θερμοκρασίας: Αναμένεται αισθητή αλλά πρόσκαιρη από την Κυριακή έως την Τρίτη.
  • Υετός (Χιόνι): Δεν υπάρχει ακόμη σύγκλιση μεταξύ των μοντέλων, γεγονός που κάνει την πρόβλεψη για «χιόνια στα παραθαλάσσια» παρακινδυνευμένη σύμφωνα με την πλευρά Κολυδά-Τσατραφύλλια.

Διαβάστε ακόμα: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΜΥ: Τριήμερο κύμα ψύχους σαρώνει τη χώρα – Πού θα χιονίσει σε υψόμετρο 100 μέτρων και πότε μπαίνει η Αττική στην 'κατάψυξη'

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Κλήρωση Τζόκερ , 11 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ-ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 10,6 εκατομμύρια
Κοινωνία

Κλήρωση Τζόκερ , 11 Ιανουαρίου: Νέο «χρυσό» Τζακ-ποτ – Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα 10,6 εκατομμύρια

Πρεμιέρα Survivor: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Λιανός – «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» και έπαθλο μαμούθ
Media

Πρεμιέρα Survivor: Η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Λιανός – «Αθηναίοι vs Επαρχιώτες» και έπαθλο μαμούθ

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια
Ο Καιρός

Χιονιάς με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας: Πού χιονίζει, τι δείχνουν τα μοντέλα για Αττική και Εύβοια

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Πού δεν θα χτυπήσει κουδούνι σήμερα 12 Ιανουαρίου – Η λίστα ανά περιοχή
Κοινωνία

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: Πού δεν θα χτυπήσει κουδούνι σήμερα 12 Ιανουαρίου – Η λίστα ανά περιοχή

Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα με προσφορές πάνω από 50%. Τα στοιχεία-σοκ για την εορταστική αγορά
Οικονομία

Χειμερινές Εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα με προσφορές πάνω από 50%. Τα στοιχεία-σοκ για την εορταστική αγορά