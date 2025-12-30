Ισχυρή μεταβολή του καιρού φέρνει τις επόμενες ώρες ψυχρή εισβολή, με απότομη πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, το χειμωνιάτικο σκηνικό θα κορυφωθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από τις βραδινές ώρες, φαινόμενα θα επεκταθούν σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, της τάξης των 7 έως 10 βαθμών Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Την ίδια ημέρα, οι βροχές θα επιμείνουν στα πεδινά της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης και έως τις πρώτες ώρες της Πέμπτης (Πρωτοχρονιά), υπάρχει αυξημένη πιθανότητα πρόσκαιρων χιονοπτώσεων ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους, φτάνοντας τα 6 έως 7 μποφόρ από το βράδυ της Τρίτης, ενισχύοντας το αίσθημα ψύχους.

Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, με βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ έως το τέλος της ημέρας αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους.

Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς – Πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη 31/12https://t.co/w9cbVZNEP5 pic.twitter.com/ObrpjAjOcy — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) December 30, 2025

