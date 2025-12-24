Με άστατο καιρό και έντονα φαινόμενα θα κυλήσουν η παραμονή των Χριστουγέννων και οι επόμενες ημέρες, καθώς νέο κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές, με τοπικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά.

Παραμονή Χριστουγέννων: Πού θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Καταιγίδες και ισχυρές βροχές αναμένονται αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια, από το μεσημέρι, σε περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στη δυτική Πελοπόννησο.

Καθώς προχωρά η ημέρα, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην κεντρική Μακεδονία και, τις βραδινές ώρες, στην ανατολική Μακεδονία και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρη επιδείνωση αναμένεται και στη δυτική Μακεδονία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.

Χιόνια και άνεμοι

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί, φτάνοντας στα πελάγη τα 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ σε Μακεδονία και κεντρικά τμήματα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε σχετικά ήπια για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας έως τους 17 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο και έως τους 19 βαθμούς στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Ανήμερα Χριστουγέννων: Παραμένει ο άστατος καιρός

Την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο έως τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ σταδιακά θα υπάρξει βελτίωση. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, καθώς και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν έως το απόγευμα.

Στην Κρήτη προβλέπονται παροδικές βροχές, ενώ στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας δεν αποκλείονται ασθενείς χιονοπτώσεις το βράδυ.

Η εξέλιξη μέχρι το Σαββατοκύριακο

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Το Σάββατο προβλέπεται νέα μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τοπικό παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, με διαστήματα ηλιοφάνειας και περιορισμένες νεφώσεις, αν και οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Οι Αρχές συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι.

