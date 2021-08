ΕΜΥ: Από τους ισχυρότερους καύσωνες των τελευταίων 40 ετών - Πόσο θα διαρκέσει

Για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών, κάνει λόγο σε ανάρτηση στο twitter η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ενώ σημειώνει ότι είχε προβλέψει έγκαιρα το φαινόμενο και το είχε χαρακτηρίσει επικίνδυνο.

Ολόκληρη η ανάρτηση της ΕΜΥ έχει ως εξής: «Δεδομένου ότι το κύμα ζέστης έχει ξεκινήσει από την Τρίτη και θα κρατήσει μέχρι Παρασκευή με διάρκεια 11 ημερών, θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών. Η ΕΜΥ προέβλεψε έγκαιρα το φαινόμενο και το χαρακτήρισε άμεσα ως Επικίνδυνο».

Meteo: Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ζεστός της δεκαετίας για τα νησιά του Αιγαίου

Ο Ιούλιος του 2021 υπήρξε ο θερμότερος Ιούλιος της δεκαετίας για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ ήταν επίσης ο δεύτερος πιο θερμός για τα ηπειρωτικά της χώρας.

Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψαν φέτος τιμές θερμοκρασίας πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019 για τον μήνα Ιούλιο. Τα διαστήματα με θερμοκρασία ελαφρώς κάτω από τις κανονικές για την εποχή τιμές ήσαν σύντομα, μεταξύ 3-5 και 18-25 Ιουλίου, ενώ δύο κύματα καύσωνα χαρακτήρισαν το υπόλοιπο του μήνα (κυρίως τις δύο πρώτες και τις πέντε τελευταίες ημέρες).

Στα νησιά του Αν. Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ήταν ο πιο θερμός Ιούλιος της δεκαετίας, θερμότερος κατά 0,1 βαθμό Κελσίου από τον ακραίο αντίστοιχο μήνα του 2018. Στα ηπειρωτικά τμήματα και στην Κρήτη, ο φετινός Ιούλιος ήταν περίπου ένα βαθμό πιο ψυχρός από τον εξαιρετικά θερμό Ιούλιο του 2012.

Ειδικότερα, στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφηκε μέση τιμή μεγίστων θερμοκρασιών 33 βαθμοί, στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα 33,8 ° C, στη Θεσσαλία 34,5 ° C, στη Στερεά Ελλάδα 34,0 ° C, στην Πελοπόννησο 34,2 ° C, στην Κρήτη 32,4 ° C και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου 31,7 ° C.

Οι τελευταίες ημέρες του μήνα χαρακτηρίστηκαν από ακραία υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καύσωνα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με έως και οκτώ βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Καμίνι και την Τρίτη η χώρα. Πιθανόν να δούμε και 46άρια στο θεσσαλικό κάμπο

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λίγες αραιές νεφώσεις προβλέπονται στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο το μεσημέρι, άνευ όμως ιδιαίτερης σημασίας. Το χαρακτηριστικό όμως που μονοπωλεί το ενδιαφέρον μας τις τελευταίες μέρες, είναι η θερμοκρασία.

Βρισκόμαστε στην κορύφωση του καύσωνα, ιστορικός καύσωνας όπως όλα δείχνουν, με θερμοκρασίες που θα προσεγγίσουν το μεσημέρι της Τρίτης πολύ υψηλές τιμές για την εποχή. Στους 42 βαθμούς το θερμόμετρο στα βόρεια, 44 στα δυτικά, 45 στη Θεσσαλία, πιθανόν να δούμε και 46άρια στο θεσσαλικό κάμπο, 40-42 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες και στα νησιά του Αιγαίου. Στο κόκκινο λοιπόν όλη η χώρα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και τις βραδινές ώρες. Ο υδράργυρος δεν θα καταφέρει να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς αργά τη νύχτα, και σε συνδυασμό με την υγρασία το βράδυ, οι δείκτες δυσφορίας θα είναι αυξημένοι.

Οι άνεμοι θα πνέουν σε βορειοδυτικές διευθύνσεις , στο Ιόνιο 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 3-5 και στα ανατολικά και νότια μέχρι 6 μποφόρ. Ξηρός βορειοδυτικός άνεμος , που σε συνδυασμό με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, θα αυξήσει και τον κίνδυνο πυρκαγιάς στη χώρα μας για άλλη μια ημέρα.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο και ζεστό καιρό. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, από 31 βαθμούς νωρίς το πρωί μέχρι και 44 το μεσημέρι, πιθανόν και 45 στα δυτικά τμήματα του νομού. Βοριάδες στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με ζέστη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 μέχρι 40 βαθμούς Κελσίου, με δυτικό βορειοδυτικό άνεμο εντάσεως 3-4 μποφόρ.

Όσον αφορά την εξέλιξη του καύσωνα, η Τετάρτη θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, με την έντονη ζέστη να συνεχίζεται. Θερμοκρασίες που θα προσεγγίσουν τους 42 στα βόρεια, 44 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, 42 στα νησιά του Αιγαίου, με τη ζέστη να παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αίθριος ο καιρός, με δυτικό βορειοδυτικό άνεμο 3-5 και στο νότιο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Κλείνοντας, την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πολύ μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια, με τις μέγιστες να πλησιάζουν τους 40-43 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες βροχές το απόγευμα αναμένονται στα βόρεια ορεινά, με αίθριο καιρό στις υπόλοιπες περιοχές και δυτικό άνεμο 3-5 και στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ.