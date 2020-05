Νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για μήνα Μάιο. O καιρός της Κυριακής

Νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για μήνα Μάιο στην Ελλάδα σημειώθηκαν σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.



Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Πλώρα Ηρακλείου και ήταν 41,8 βαθμοί Κελσίου (C), ενώ ακολούθησαν η Γόρτυνα Ηρακλείου (40,8) και η Σπάρτη (40,3).



Τα σημαντικότερα τοπικά ρεκόρ του Σαββάτου ήταν:



Μοίρες 40,2 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Μεγαλόπολη 39,3 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Ψυχικό Αθηνών 39,3 C (ρεκόρ 12 ετών λειτουργίας)

Μολάοι Λακωνίας 38,9 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Νεμέα 38,6 C (ρεκόρ 11 ετών λειτουργίας)

Μαρούσι 37,6 C (ρεκόρ 10 ετών λειτουργίας)

Πύργος Ηλείας 36,8 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)

Αθήνα - Γκάζι 35,4 C (ρεκόρ 13 ετών λειτουργίας)

Τζερμιάδων Λασιθίου 34,9 C (ρεκόρ 14 ετών λειτουργίας)



Στην Αττική η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε σήμερα, ήταν στο σταθμό Ψυχικού Αθηνών (39,3 C), ενώ η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο σταθμό Φαλήρου - ΣΕΦ (28 C).



Την Κυριακή αναμένονται αραιές νεφώσεις, που στα βόρεια θα είναι τοπικά πυκνότερες από το πρωί έως το απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στη ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες και θα συμβάλουν στο περιορισμό της ορατότητας.





Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 17 έως 36, στα νότια ηπειρωτικά από 19 έως 39, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 35, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 38, στα νησιά του υπολοίπου Αιγαίου από 16 έως 30 και στην Κρήτη από 16 έως 38 (τοπικά στα νότια έως 39-40).



Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 και τοπικά έως 4 μποφόρ.



Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή:

Αττική



Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη



Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη



Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και μόνο στα ανατολικά το πρωί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 35 και τοπικά στη Μακεδονία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος



Καιρός: Αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη



Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στις Κυκλάδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη η μέγιστη τοπικά 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα



Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.