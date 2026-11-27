Η MHV προχώρησε στην ανακοίνωση του rebranding του Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli, το οποίο θα υποδεχθεί τους επισκέπτες του το 2027 με νέα ταυτότητα. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα λειτουργήσει πλέον ως Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection, σηματοδοτώντας την άφιξη του πρώτου ξενοδοχείου της πολυτελούς MGallery Collection της Accor στην Πελοπόννησο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από μία εκτενή ανακαίνιση και επέκταση των εγκαταστάσεων.

Νέα ταυτότητα και φιλοσοφία

Το εμβληματικό Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli θα υποδεχθεί τη θερινή σεζόν του 2027 με το νέο του όνομα, Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection. Η MHV ανακοίνωσε ότι το συγκρότημα εντάσσεται πλέον στη διακεκριμένη MGallery Collection της Accor, φέρνοντας ένα νέο concept διακοπών χαλάρωσης, γνωστό ως «slow living», στην περιοχή. Το πανέμορφο παραθαλάσσιο resort είναι χτισμένο σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία της ελληνικής Ριβιέρας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του.

Το νέο όνομα, «Aliis», έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική γλώσσα και ιστορία. Προέρχεται από την ελληνική λέξη «αλιείς», αποτίοντας φόρο τιμής στην παράδοση του τόπου. Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το resort, υπήρχε κάποτε ένα μικρό λιμάνι με το ίδιο όνομα, όπου οι ψαράδες ζούσαν σε αρμονία με τη θάλασσα και οι μέρες κυλούσαν στον ρυθμό των ρευμάτων. Το «Aliis» δεν αναφέρεται μόνο στο παρελθόν, αλλά ενσαρκώνει έναν τρόπο ζωής που εξακολουθεί να υφίσταται στην περιοχή, προσκαλώντας τους επισκέπτες να τον βιώσουν με φόντο το απέραντο μπλε της θάλασσας, το χρυσό της άμμου και το κόκκινο των ηλιοβασιλέματος.

Εκτενής ανακαίνιση και σύγχρονες εγκαταστάσεις

Το Aliis Resort Porto Heli – MGallery Collection θα διαθέτει συνολικά 65 δωμάτια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν μεγάλους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με ένα καλαίσθητο design. Τα δωμάτια προσφέρουν συναρπαστική θέα στη θάλασσα, ενώ τα περισσότερα από αυτά περιλαμβάνουν μαγευτικές ιδιωτικές πισίνες και jacuzzi, εξασφαλίζοντας μια πολυτελή διαμονή.

Η καρδιά της ζωής του ολοκαίνουριου resort αναμένεται να είναι η εντυπωσιακή παραθαλάσσια infinity pool. Αυτή η πισίνα θα προσφέρει απευθείας πρόσβαση στην αμμώδη παραλία και τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας. Επιπλέον, ένα signature rooftop εστιατόριο και μπαρ θα προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για τους επισκέπτες.

Γαστρονομικές επιλογές και εμπειρίες ευεξίας

Το resort θα προσφέρει στους επισκέπτες του δύο εστιατόρια, τα οποία θα σερβίρουν μοναδικές τοπικές και διεθνείς γεύσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γαστρονομικών προτιμήσεων. Ένα γεμάτο ζωή pool bar θα συμπληρώνει τις επιλογές για χαλάρωση και διασκέδαση δίπλα στην εξωτερική πισίνα.

Εκτός από τις γαστρονομικές απολαύσεις, το Aliis Resort Porto Heli θα διαθέτει μία αμμώδη παραλία με πολυτελείς ξαπλώστρες και εγκαταστάσεις, καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο spa & wellness hub. Ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα εμπειριών θα είναι διαθέσιμο, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε μοναδικού επισκέπτη. Αυτό το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει από συνεδρίες διαλογισμού για όλη την οικογένεια μέχρι cocktails κάτω από τα αστέρια, και από την εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής μέχρι τις βόλτες στους καταπράσινους κήπους του resort.

Πρόσβαση και τοποθεσία

Κάθε ημέρα στο Aliis Resort Porto Heli συνδυάζει τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και τις απαράμιλλες υπηρεσίες με συναρπαστικές φυσικές ομορφιές και τοπικό χρώμα. Το resort βρίσκεται σε μια προνομιακή τοποθεσία στην ελληνική Ριβιέρα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση.

Συγκεκριμένα, το Aliis Resort Porto Heli βρίσκεται μόλις 2,5 ώρες με το αυτοκίνητο ή 2 ώρες με θαλάσσιο ταξί από την Αθήνα, καθιστώντας το έναν ιδανικό προορισμό για σύντομες αποδράσεις ή μεγαλύτερες διακοπές. Η στρατηγική του θέση στην Πελοπόννησο ενισχύει την ελκυστικότητά του ως ένα κορυφαίο θέρετρο για το τοπικό και διεθνές κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit