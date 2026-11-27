Η AXIA Ventures Group, ως μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ανακοίνωσε την ενεργό συμμετοχή της στην επιτυχημένη Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της METKA Group, η οποία ανήλθε στο ποσό των €300 εκατ. Η προσφορά πραγματοποιήθηκε στο Euronext Athens και ολοκληρώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026, με την AXIA να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Η κίνηση αυτή υποστηρίζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της METKA, αξιοποιώντας τις συνδυασμένες δυνατότητες του ευρύτερου Ομίλου Alpha Bank.

Η συμβολή της AXIA Ventures Group στην προσφορά

Η AXIA Ventures Group ανέλαβε σημαντικούς ρόλους στην Αρχική Δημόσια Προσφορά της METKA Group. Συγκεκριμένα, λειτούργησε ως Senior Joint Bookrunner στη Θεσμική Προσφορά και ως Joint Coordinator στη Δημόσια Προσφορά. Η συμμετοχή της AXIA, ως μέλους του Ομίλου Alpha Bank, επέτρεψε την αξιοποίηση των συνολικών δυνατοτήτων του Ομίλου, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στην εταιρεία METKA.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς, με την υποστήριξη της AXIA, θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της METKA. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αναδεικνύει τη δέσμευση για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων και την προώθηση επενδύσεων στον τομέα των υποδομών.

Η METKA Group: Ένας κορυφαίος όμιλος υποδομών

Η METKA αποτελεί μία από τις κορυφαίες ολοκληρωμένες πλατφόρμες υποδομών στην Ελλάδα. Ως θυγατρική της METLEN, η εταιρεία διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, γεγονός που την καθιστά βασικό παίκτη στον κλάδο.

Ο Όμιλος METKA δραστηριοποιείται σε τρεις συμπληρωματικούς επιχειρηματικούς τομείς. Αυτοί περιλαμβάνουν τις κατασκευές, τις παραχωρήσεις και τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και τη διαχείριση εγκαταστάσεων (facility management). Μέσω του συνδυασμού τεχνογνωσίας, επιχειρησιακής αριστείας και χρηματοοικονομικής ισχύος, η METKA βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να εκμεταλλευτεί την αυξανόμενη ζήτηση για επενδύσεις σε υποδομές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διεθνής παρουσία, η μακρά βιομηχανική παράδοση και η θεσμική ισχύς της μητρικής εταιρείας METLEN ενισχύουν περαιτέρω αυτή τη θέση.

Δομή και αποτελέσματα της συνδυασμένης προσφοράς

Η συναλλαγή της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς διαρθρώθηκε ως Συνδυασμένη Προσφορά, περιλαμβάνοντας τόσο νέες όσο και υφιστάμενες κοινές μετοχές. Η προσφορά διαχωρίστηκε σε Δημόσια Προσφορά, απευθυνόμενη σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές εντός Ελλάδας, και σε Θεσμική Προσφορά, που στόχευε σε επιλέξιμους επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτής της Συνδυασμένης Προσφοράς, διατέθηκαν συνολικά 30 εκατ. κοινές μετοχές. Από αυτές, 25 εκατ. ήταν νέες μετοχές, ενώ 5 εκατ. ήταν υφιστάμενες μετοχές που προσφέρθηκαν από τη METLEN. Η τελική τιμή διάθεσης για κάθε μετοχή καθορίστηκε στα €10,00. Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ανήλθε στα €300 εκατ., εκ των οποίων τα €250 εκατ. αφορούσαν την άντληση νέων κεφαλαίων για την εταιρεία και τα €50 εκατ. προήλθαν από την πώληση υφιστάμενων μετοχών. Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς, η κεφαλαιοποίηση της METKA Group διαμορφώθηκε σε περίπου €1,25 δισ. Αναφορικά με την κατανομή, το 66,7% των προσφερόμενων μετοχών διατέθηκε στη Δημόσια Προσφορά, ενώ το υπόλοιπο 33,3% κατανεμήθηκε στη Θεσμική Προσφορά.

Ο ρόλος της Alpha Bank και η αξιοποίηση των κεφαλαίων

Το πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων της Alpha Bank, σε συνδυασμό με τα ψηφιακά της κανάλια, διαδραμάτισε έναν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της Δημόσιας Προσφοράς. Μέσω αυτών των καναλιών, διευκολύνθηκε η ευρεία συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών από κάθε γωνιά της χώρας, εξασφαλίζοντας την επιθυμητή ανταπόκριση.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των νέων μετοχών είναι ζωτικής σημασίας για τη METKA Group. Αυτά τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ήδη εξασφαλισμένες επενδυτικές δεσμεύσεις, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και την παρουσία της METKA στον τομέα των υποδομών.

Σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της METKA

Η εισαγωγή της METKA Group στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα κομβικό και σημαντικό ορόσημο για την πορεία της εταιρείας. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της METKA στην αγορά και να της προσφέρει νέες ευκαιρίες.

Η επιτυχία της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς, με την υποστήριξη της AXIA Ventures Group και του Ομίλου Alpha Bank, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές της METKA. Η εταιρεία, με την ισχυρή της τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή της αριστεία, είναι πλέον καλύτερα εξοπλισμένη να υλοποιήσει τα επενδυτικά της σχέδια και να συμβάλει στην ανάπτυξη των υποδομών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki