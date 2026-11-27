Μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης που τους λείπει. Στόχος είναι η λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, χωρίς οι ίδιοι να χρειάζεται να καταβάλλουν τις αντίστοιχες εισφορές ασφάλισης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί μια σημαντική διέξοδο για χιλιάδες πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αγορά εργασίας.

Η δυνατότητα για τους μακροχρόνια ανέργους

Η σχετική διαδικασία προβλέπει την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των δικαιούχων. Η χρηματοδότηση αυτής της συνέχισης προέρχεται απευθείας από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Ο χρόνος ασφάλισης που μπορεί να καλυφθεί μέσω αυτής της ρύθμισης είναι σημαντικός, καθώς μπορεί να φτάσει έως τα πέντε χρόνια, ή αλλιώς τις 1.500 ημέρες ασφάλισης.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για εργαζομένους που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Πολλοί από αυτούς έχουν χάσει τη δουλειά τους και αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων που είναι απαραίτητος για τη συνταξιοδότησή τους.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα, δεν αρκεί μόνο να είναι μακροχρόνια άνεργος. Είναι απαραίτητο να συγκεντρώνει συγκεκριμένες ασφαλιστικές και ηλικιακές προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζουν την επιλεξιμότητά του. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι επιδιώκουν τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος γήρατος.

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται αφορούν εκείνες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, απαιτείται να συντρέχουν οι βασικές προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από τους αρμόδιους φορείς, διασφαλίζοντας έτσι ότι η παροχή θα κατευθυνθεί σε όσους πραγματικά την έχουν ανάγκη και πληρούν τα κριτήρια.

Ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος υπολογισμού των ενσήμων που απαιτούνται για την ένταξη στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχει παράσχει ο e-ΕΦΚΑ, ορισμένοι χρόνοι ασφάλισης που δεν προέρχονται από συνηθισμένη μισθωτή εργασία μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικοί για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου.

Ειδικότερα, ο e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η εξαγορασμένη στρατιωτική θητεία, συνυπολογίζονται για το όριο των 3.000 ημερών ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνεργος που εμφανίζεται να έχει λιγότερα από 3.000 ένσημα από την εργασία του στην Ελλάδα μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να πληροί τελικά το σχετικό όριο, αξιοποιώντας αυτούς τους επιπλέον χρόνους.

Παραδείγματα εφαρμογής των διατάξεων

Για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής των διατάξεων, δίνονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας ασφαλισμένος, για παράδειγμα, ο οποίος πρόκειται να λάβει πλήρη σύνταξη στα 67 του έτη με συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την υπαγωγή του στο πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να γίνει από την ηλικία των 62 ετών, εφόσον βέβαια πληροί και όλες τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Επιπλέον, για ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις, όπως είναι εκείνες που αφορούν τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η ηλικία από την οποία είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα μπορεί να διαφέρει. Κάθε περίπτωση εξετάζεται με βάση τις ειδικές της συνθήκες και τους κανονισμούς που διέπουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων.

Με πληροφορίες από: Newsit