Ενώ ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία διεκδικούν τη διαμόρφωση των νέων διεθνών ισορροπιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να συμφωνήσει για τη χρηματοδότηση των δικών της στρατηγικών επιλογών. Η πρόσφατη έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες κατέληξε σε αδιέξοδο, τόσο για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό όσο και για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει ένα χάσμα ανάμεσα στις διακηρυγμένες φιλοδοξίες της ΕΕ και στις πραγματικές της δυνατότητες, τόσο σε πολιτικό και οικονομικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Οι γεωπολιτικές φιλοδοξίες και οι περιορισμοί της ΕΕ

Σε μια περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία βρίσκονται σε έναν αγώνα για την αναδιαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης στις μείζονες γεωπολιτικές διευθετήσεις. Η αδυναμία της να καταλήξει σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση των δικών της στρατηγικών επιλογών αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα.

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αδυναμίας. Οι συζητήσεις για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, καθώς και για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο. Το αποτέλεσμα αυτό υπογραμμίζει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των φιλοδοξιών που διακηρύσσει η ΕΕ και των πραγματικών της πολιτικών, οικονομικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η ελληνική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση

Οι παραπάνω εξελίξεις δημιουργούν μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για την ελληνική κυβέρνηση. Εν μέσω μιας παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, καλείται να διασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από τις στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης, επιλογές που η ίδια η Ελλάδα έχει υποστηρίξει.

Η προοπτική αύξησης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Ουκρανίας, εάν δεν συνοδευτεί από αντίστοιχη αύξηση των διαθέσιμων πόρων, εγκυμονεί κινδύνους. Συγκεκριμένα, απειλεί να μειώσει σημαντικά τα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της πολιτικής Συνοχής, από τις οποίες η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντλεί ζωτικής σημασίας πόρους.

Διαφωνίες για τη συνεισφορά στον προϋπολογισμό

Η στάση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιμένει στην προστασία αυτών των κονδυλίων, συναντά την απροθυμία ορισμένων ισχυρών ευρωπαϊκών οικονομιών. Πρωτοστατεί η Γερμανία, η οποία, μαζί με άλλες δημοσιονομικά «φειδωλές» χώρες, δεν δείχνει διάθεση να αυξήσει τη συνεισφορά της στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Κατά συνέπεια, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χρειαστεί να εξηγήσει στους Έλληνες αγρότες και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία γιατί η χρηματοδότηση των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρώπης μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των πόρων που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας. Παράλληλα, παραμένει αβέβαιο εάν αυτή η οικονομική επιβάρυνση θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ευρώπης ή την ενίσχυση της ασφάλειας της Ελλάδας.

Απόρριψη της συμβιβαστικής πρότασης Κόστα

Το βάθος των ενδοευρωπαϊκών αντιθέσεων αποτυπώθηκε στην απόρριψη της συμβιβαστικής πρότασης που υπέβαλε ο Αντόνιο Κόστα. Η πρόταση αυτή προέβλεπε μια περικοπή περίπου 10% του αρχικού προϋπολογισμού που είχε εισηγηθεί η Κομισιόν, αλλά δεν έγινε δεκτή.

Οι διαφωνίες είναι σαφείς: η Γερμανία και οι χώρες που χαρακτηρίζονται ως δημοσιονομικά «φειδωλές» επιμένουν στον περιορισμό των δαπανών. Αντίθετα, οι 17 χώρες που αποτελούν την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, αντιδρούν σθεναρά στην αποδυνάμωση των παραδοσιακών κοινοτικών πολιτικών. Εν τω μεταξύ, η πρόταση για την πρόσθετη χρηματοδότηση της Ουκρανίας με 45 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027 παραμένει σε εκκρεμότητα, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Στρατηγικές αδυναμίες και διεθνής ανταγωνισμός

Η παρούσα δημοσιονομική σύγκρουση έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα στρατηγικών αδυναμιών που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αδυναμίες καθιστούν την ΕΕ πιο ευάλωτη σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό της Κίνας στον τομέα της βιομηχανίας. Αυτή η πρόκληση, σε συνδυασμό με την αδυναμία συμφωνίας σε κρίσιμα χρηματοδοτικά ζητήματα, αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί η Ένωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki