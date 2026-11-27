Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τις 27 Νοεμβρίου 2026 το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων 2027–2030. Η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Το σχέδιο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση και στοχεύει στη σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η παρουσίαση του σχεδίου και οι συμμετέχοντες

Το σχέδιο για τις δεξιότητες παρουσιάστηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στο Φόρουμ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η εκδήλωση, με τίτλο «Διαμορφώνοντας τις δεξιότητες για την αγορά εργασίας του αύριο», φιλοξενήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Cedefop, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι επιχειρήσεων. Η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, επιτρέποντας ευρύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενό της.

Οι βασικοί άξονες της νέας στρατηγικής

Το προτεινόμενο σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων έχει ως κεντρικό στόχο τη σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παράλληλα, επιδιώκει τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέργων. Προτείνει την υλοποίηση προγραμμάτων που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κάθε περιοχή της χώρας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της Στρατηγικής. Συντονίζει τη συνεργασία με επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, περιφέρειες, δήμους και φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έναρξη λειτουργίας των Ατομικών Λογαριασμών Δεξιοτήτων, καθώς και τη δημιουργία συμπράξεων με επιχειρήσεις που θα αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για προσλήψεις.

Τα αποτελέσματα προηγούμενων προγραμμάτων κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Φόρουμ, παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη ΔΥΠΑ σχετικά με προηγούμενα προγράμματα κατάρτισης. Συγκεκριμένα, 671.331 ωφελούμενοι πιστοποιήθηκαν στα προγράμματα κατάρτισης που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από αυτούς, περίπου εννέα στους δέκα καταρτίστηκαν σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης θετικά αποτελέσματα στην απασχόληση. Εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης, το 41,4% των ανέργων που συμμετείχαν είχε ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, το 92,4% των εργαζομένων που συμμετείχαν στα προγράμματα κατάφερε να διατηρήσει τη θέση εργασίας του, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών.

Προτάσεις για το μέλλον και οι συζητήσεις του φόρουμ

Για τα επόμενα προγράμματα, το σχέδιο προτείνει την αξιολόγηση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων τόσο πριν όσο και μετά την κατάρτιση. Επιπλέον, προβλέπεται η παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας στους έξι και στους δώδεκα μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα.

Στο Φόρουμ συζητήθηκαν επίσης η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Ένωση Δεξιοτήτων» και η νέα στρατηγική για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι θεματικές συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη συνεργασία της Πολιτείας με τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και στη σύνδεση της εκπαίδευσης, της μαθητείας και της κατάρτισης με την απασχόληση.

Η πρόσκληση της ΔΥΠΑ για συμμετοχή

Η ΔΥΠΑ απευθύνει πρόσκληση σε πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και θεσμικούς φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής Δεξιοτήτων. Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων είναι έως τις 15 Ιανουαρίου 2027.

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, η στρατηγική θα οριστικοποιηθεί και θα καταρτιστεί το πρόγραμμα εφαρμογής της. Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών θεωρείται κρίσιμη για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού πλαισίου.

Με πληροφορίες από: Newsit