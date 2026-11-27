Την επιστροφή στην Ελλάδα 473.000 πολιτών από τους περίπου 770.000 που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως προέβη στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, όπου παρουσίασε την εικόνα της ελληνικής αγοράς εργασίας και τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Παράλληλα, η υπουργός ανακοίνωσε τη μετάβασή της στο Μόναχο για την παρουσίαση 500 νέων θέσεων εργασίας σε 35 ελληνικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος Rebrain Greece. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις για τον επαναπατρισμό εργαζομένων και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Τα στοιχεία για τον επαναπατρισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, περίπου έξι στους δέκα Έλληνες που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα για να εργαστούν στο εξωτερικό έχουν πλέον επιστρέψει. Το ποσοστό αυτό τοποθετείται στο 61% του συνόλου των 770.000 πολιτών που είχαν μεταναστεύσει.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την Eurostat, όπως υποστήριξε η υπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της. Η επιστροφή των 473.000 πολιτών αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθος, δεδομένου του αριθμού των Ελλήνων που αναζήτησαν επαγγελματικές ευκαιρίες εκτός Ελλάδας.

Η σύνδεση με την αγορά εργασίας

Η κυρία Κεραμέως συνέδεσε την εξέλιξη του επαναπατρισμού με τη βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική αγορά εργασίας. Τόνισε ότι οι νέες επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται στη χώρα συμβάλλουν στην απόφαση των Ελλήνων να επιστρέψουν.

Ωστόσο, η υπουργός αναγνώρισε ότι το ύψος των μισθών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα. Παρά τη θετική εικόνα που περιέγραψε για την απασχόληση, η κυρία Κεραμέως παραδέχθηκε ότι οι αποδοχές χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα.

Πρωτοβουλίες μέσω του Rebrain Greece

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τον επαναπατρισμό εργαζομένων, η υπουργός ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο Μόναχο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί νέα εκδήλωση του προγράμματος Rebrain Greece, με στόχο την προσέλκυση Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Στην εκδήλωση του Μονάχου συμμετέχουν 35 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν συνολικά 500 νέες, υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, βιομηχανιών, εταιρειών επικοινωνιών και νοσοκομείων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών ειδικοτήτων.

Προηγούμενη δράση και στόχοι

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην προηγούμενη εκδήλωση του προγράμματος Rebrain Greece, η οποία είχε πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο. Σε εκείνη τη δράση, όπως δήλωσε, συμμετείχαν 3.107 Έλληνες πολίτες, δείχνοντας το ενδιαφέρον για τις διαθέσιμες ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Η κυρία Κεραμέως διευκρίνισε ότι ο βασικός στόχος όλων αυτών των δράσεων είναι να παρουσιαστούν οι διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες στη χώρα. Η τελική απόφαση για την επιστροφή και την επαγγελματική αποκατάσταση ανήκει στους ίδιους τους εργαζομένους, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν τις προοπτικές.

Η εικόνα της απασχόλησης

Σχετικά με την γενικότερη εικόνα της απασχόλησης στην Ελλάδα, η υπουργός ανέφερε ότι η ανεργία έχει περιοριστεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της ανεργίας έχει φτάσει στο 7,6%, γεγονός που υποδηλώνει μια θετική τάση στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η κυρία Κεραμέως δήλωσε ότι στην αγορά εργασίας απασχολούνται περίπου 600.000 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με το παρελθόν. Αυτά τα στοιχεία, παρά την παραδοχή για την ανάγκη βελτίωσης των αποδοχών, σκιαγραφούν μια ενισχυμένη δυναμική στην απασχόληση της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit