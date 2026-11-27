Η μαλτέζικη Premier Capital, ο όμιλος που διαχειρίζεται τα δικαιώματα ανάπτυξης της αλυσίδας McDonald's στην Ελλάδα και σε άλλες πέντε αγορές της περιοχής, ανακοίνωσε μια σημαντική νέα επένδυση στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα διαθέσει επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Premier Capital για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον όμιλο.

Η νέα επένδυση και οι στόχοι της Premier Capital

Ο Μαλτέζος επιχειρηματίας Μέλο Χίλι, επικεφαλής του ομίλου Premier Capital, έχει δρομολογήσει την επένδυση των 50 εκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία. Το ποσό αυτό προορίζεται για την προσθήκη 19 νέων καταστημάτων στο υφιστάμενο δίκτυο της McDonald's στην Ελλάδα. Σήμερα, η αλυσίδα διαθέτει 34 εστιατόρια, με τον μακροπρόθεσμο στόχο να ξεπεράσει τα 50 καταστήματα πανελλαδικά, ενισχύοντας έτσι την κάλυψη και την πρόσβασή της σε νέες περιοχές.

Πέρα από την επέκταση του δικτύου, η νέα αυτή επένδυση θα συμβάλει σημαντικά και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της McDonald's στην Ελλάδα. Προβλέπεται η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, προσθέτοντας στο ήδη υπάρχον προσωπικό. Η στρατηγική επέκτασης περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων σημείων σε νησιά και τουριστικές περιοχές, καθώς και κοντά σε αεροδρόμια, αλλά και σε περιοχές όπου το δίκτυο δεν έχει ακόμη παρουσία. Επιπλέον, σύμφωνα με το επιτελείο της εταιρείας, θα συνεχιστούν και οι ανακαινίσεις των υφιστάμενων καταστημάτων, διασφαλίζοντας τη σύγχρονη εικόνα και λειτουργικότητά τους.

Η πορεία της McDonald's στην Ελλάδα

Ο Μέλο Χίλι επισκέφθηκε την Αθήνα με αφορμή την επέτειο των 35 χρόνων από το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος McDonald's στην Ελλάδα. Το ιστορικό αυτό κατάστημα βρίσκεται στο Σύνταγμα και αποτελεί τη ναυαρχίδα του δικτύου, καθώς και ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας στη χώρα. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο κατάστημα, ο κ. Χίλι υπενθύμισε ότι το πρώτο McDonald's στην Ελλάδα άνοιξε τις πόρτες του τον Νοέμβριο του 1991.

Η δράση του Μέλο Χίλι στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2011, όταν η Premier Capital ανέλαβε τον ρόλο του Developmental Licencee. Από εκείνη τη στιγμή, ο όμιλος πήρε τη σκυτάλη για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης της τοπικής δραστηριότητας της McDonald's. Μέχρι σήμερα, η Premier Capital έχει ήδη επενδύσει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα, αποδεικνύοντας τη διαρκή δέσμευσή της στην ελληνική αγορά.

Η ελληνική αγορά ως προτεραιότητα

Η ελληνική αγορά κατέχει μια ιδιαίτερα σημαντική θέση για τον όμιλο της Premier Capital, καθώς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο group, αμέσως μετά τη Ρουμανία. Αυτή η θέση υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην Ελλάδα. Ο Μέλο Χίλι «ποντάρει» στην τοπική αγορά, η οποία παρουσιάζει έναν ετήσιο κύκλο εργασιών που κερδίζει διαρκώς έδαφος, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Το δίκτυο των 34 εστιατορίων που λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα απασχολεί 1.600 εργαζόμενους και εξυπηρετεί έναν εντυπωσιακό αριθμό 11 εκατομμυρίων πελατών κάθε χρόνο.

Η σταθερή ανάπτυξη, η διαρκής παρουσία και η επενδυτική διάθεση στην ελληνική επικράτεια αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής στρατηγικής της Premier Capital. Η δέσμευση για περαιτέρω επενδύσεις και την επέκταση του δικτύου αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της εταιρείας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα του κλάδου της εστίασης, επιδιώκοντας να καλύψει τις ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού.

Τοπική κουλτούρα και νέες γεύσεις

Στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας, ο Βλαντιμίρ Γιανέφσκι, Managing Director της Premier Capital Hellas, τόνισε την προώθηση της υιοθέτησης τοπικών συνταγών. Αυτή η προσέγγιση έχει ως στόχο να ενσωματώσει στοιχεία της ελληνικής γαστρονομίας στο μενού της αλυσίδας McDonald's, προσφέροντας μια πιο προσαρμοσμένη εμπειρία στους Έλληνες καταναλωτές.

Ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρωτοβουλίας και της προσπάθειας σύνδεσης με τις τοπικές γεύσεις, αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στις γιορτές ένα παγωτό με γεύση μελομακάρονο. Η προσθήκη τέτοιων τοπικών προϊόντων στο μενού αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας να προσαρμοστεί στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών και να ενισχύσει τη σύνδεσή της με την τοπική αγορά, προσφέροντας παράλληλα καινοτόμες γευστικές επιλογές.

Με πληροφορίες από: Newsit