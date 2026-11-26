Σε μια σημαντική ενεργειακή συμφωνία, μια κοινοπραξία υπό τον Αμερικανό επενδυτή Τοντ Μπόλι κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά του διεθνούς ενεργειακού χαρτοφυλακίου της ρωσικής Lukoil. Στην κοινοπραξία συμμετέχει και η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω της International Development Finance Corporation (DFC). Η συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε στις 25 Νοεμβρίου, αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Lukoil International GmbH.

Το εύρος της συμφωνίας και η αξία του χαρτοφυλακίου

Η Lukoil International GmbH αποτελεί τη θυγατρική μέσω της οποίας η ρωσική εταιρεία ελέγχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εκτός Ρωσίας. Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο αποτιμάται σήμερα σε περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Πριν από την επιβολή των δυτικών κυρώσεων, η αξία του ίδιου χαρτοφυλακίου υπολογιζόταν στα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές συμφωνίες που συνδέονται άμεσα με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας.

Οι διεθνείς δραστηριότητες της Lukoil

Το χαρτοφυλάκιο που αλλάζει χέρια περιλαμβάνει παραγωγικές εγκαταστάσεις, διυλιστήρια και ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής πετρελαϊκών προϊόντων. Η διεθνής δραστηριότητα της Lukoil επεκτείνεται σε 11 χώρες, εστιάζοντας στον τομέα της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η συνολική παραγωγή από αυτές τις εγκαταστάσεις ανέρχεται σε περίπου 350.000 βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως. Στα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επίσης τρία μεγάλα διυλιστήρια: το Neftochim Burgas που βρίσκεται στη Βουλγαρία, το Zeeland στην Ολλανδία και το Petrotel στη Ρουμανία. Η συνδυασμένη δυναμικότητα διύλισης αυτών των τριών εγκαταστάσεων φτάνει τα περίπου 350.000 βαρέλια ημερησίως.

Εκτεταμένο δίκτυο διανομής και υποδομών

Πέρα από τις παραγωγικές και διυλιστικές εγκαταστάσεις, η Lukoil διαθέτει και μια σημαντική διεθνή εμπορική δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιείται μέσω της LITASCO. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης ένα εκτεταμένο δίκτυο με περισσότερα από 2.000 πρατήρια καυσίμων.

Αυτά τα πρατήρια είναι κατανεμημένα σε 16 χώρες, καλύπτοντας περιοχές της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Κεντρικής Ασίας. Επιπρόσθετα, η συμφωνία αφορά αγωγούς και άλλες υποδομές.

Οι υποδομές αυτές καλύπτουν διάφορα στάδια της ενεργειακής αλυσίδας, ξεκινώντας από την εξόρυξη και φτάνοντας μέχρι την εμπορία και την τελική διάθεση των καυσίμων στην αγορά.

Ο ιδιαίτερος τρόπος πληρωμής

Μία από τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης συμφωνίας έγκειται στον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Αντί για την καταβολή μετρητών απευθείας στη ρωσική εταιρεία, η κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό μέσο συναλλαγής.

Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν τίτλοι της Lukoil και άλλων ρωσικών εταιρειών, των οποίων η συνολική ονομαστική αξία ανέρχεται σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτοί οι τίτλοι είχαν αποκτηθεί από αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά κεφάλαια και θεματοφύλακες.

Οι συγκεκριμένοι τίτλοι είχαν ουσιαστικά «παγώσει» μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και είχαν υποστεί σημαντική υποτίμηση στην αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η αγορά τους έγινε με τιμή περίπου 30 σεντς ανά δολάριο της ονομαστικής τους αξίας.

Η ανταλλαγή τίτλων και ο δεσμευμένος λογαριασμός

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι εν λόγω τίτλοι θα ανταλλαχθούν με το σύνολο της συμμετοχής της Lukoil International. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει άμεση χρηματική καταβολή προς τη ρωσική μητρική εταιρεία Lukoil.

Οι μετοχές που αποκτώνται μέσω αυτής της ανταλλαγής θα τοποθετηθούν σε έναν ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό. Ο λογαριασμός αυτός θα βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ολοκληρώνοντας έτσι το πλαίσιο της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki