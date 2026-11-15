Σούπερ Μάρκετ: Το PosoKanei αποκαλύπτει χάσμα τιμών μεταξύ αλυσίδων – Έως 11,4% ακριβότερο το ίδιο καλάθι προϊόντων

Διαφορές που αγγίζουν έως και το 11,4% στο συνολικό κόστος ενός πανομοιότυπου καλαθιού προϊόντων εντοπίζονται μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.gov.gr. Η έρευνα αυτή καταδεικνύει ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιβαρύνονται με διαφορετικά ποσά, ακόμα και αν οι αγορές τους περιλαμβάνουν ακριβώς τις ίδιες μάρκες, συσκευασίες και ποσότητες προϊόντων. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της σύγκρισης τιμών πριν την πραγματοποίηση των αγορών.

Οι διαφορές στο κόστος του καλαθιού

Στο πλαίσιο της σύγκρισης, εξετάστηκαν πέντε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με βάση ένα καλάθι που περιλάμβανε 25 επώνυμα προϊόντα. Από την ανάλυση αυτή, διαπιστώθηκε ότι το πιο οικονομικό καλάθι είχε συνολικό κόστος 44,24 ευρώ. Αντίθετα, το ακριβότερο καλάθι, το οποίο περιείχε τα ίδια ακριβώς προϊόντα, έφτανε τα 48,78 ευρώ. Αυτή η άμεση διαφορά μεταφράζεται σε ένα επιπλέον κόστος 4,54 ευρώ για τους καταναλωτές, ποσό που αντιστοιχεί σε απόκλιση περίπου 10%.

Η ανάλυση δεν περιορίστηκε σε μια στιγμιαία καταγραφή τιμών, αλλά επεκτάθηκε στην εξέταση των μέσων τιμών των ίδιων προϊόντων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών. Αξιοποιώντας τα ιστορικά δεδομένα που παρέχει η πλατφόρμα PosoKanei, προέκυψε ότι η διαφορά ανάμεσα στο ακριβότερο και το φθηνότερο καλάθι διευρύνθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 11,4%.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα βασίστηκε σε συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια της σύγκρισης και να αποτυπωθούν οι πραγματικές διαφορές τιμών μεταξύ των αλυσίδων. Για τον λόγο αυτό, συμπεριλήφθηκαν αποκλειστικά προϊόντα που είχαν την ίδια μάρκα, την ίδια συσκευασία και την ίδια ποσότητα. Αυτή η προσέγγιση εξασφάλισε ότι η σύγκριση ήταν δίκαιη και αντιπροσωπευτική του κόστους για πανομοιότυπα είδη.

Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο να μην συμπεριληφθούν στην ανάλυση προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ο λόγος για αυτή την επιλογή είναι ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μπορεί να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς τη σύνθεση, την ποιότητα και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους, γεγονός που θα καθιστούσε τη σύγκριση τους με επώνυμα προϊόντα μη αντικειμενική. Η ανάλυση των τιμών, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιορίστηκε σε μία μόνο ημέρα, αλλά αξιοποίησε τα ιστορικά δεδομένα της πλατφόρμας για τις μέσες τιμές των τελευταίων 30 ημερών.

Μεταβαλλόμενη κατάταξη και μεμονωμένες τιμές

Από την επεξεργασία των δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι η κατάταξη των αλυσίδων σούπερ μάρκετ ως προς την οικονομικότερη επιλογή δεν είναι σταθερή. Αντίθετα, μεταβάλλεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα που εξετάζεται για τη σύγκριση. Αυτό σημαίνει ότι ένα σούπερ μάρκετ που μπορεί να εμφανίζεται ως το οικονομικότερο μια συγκεκριμένη ημέρα, δεν διατηρεί απαραίτητα το ίδιο πλεονέκτημα όταν εξετάζονται οι μέσες τιμές για ολόκληρο τον μήνα.

Επίσης, η αλυσίδα που παρουσιάζει το χαμηλότερο συνολικό κόστος για το καλάθι των προϊόντων δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι προσφέρει και τη χαμηλότερη τιμή σε κάθε επιμέρους προϊόν. Για παράδειγμα, μια αλυσίδα μπορεί να διαθέτει ακριβότερο καφέ, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει φθηνότερα ζυμαρικά ή απορρυπαντικά. Αυτό το γεγονός καθιστά τη σύγκριση του συνολικού καλαθιού πολύ πιο αντιπροσωπευτική και χρήσιμη για τον καταναλωτή, καθώς αντικατοπτρίζει το τελικό ποσό που θα κληθεί να πληρώσει.

Τα εργαλεία της πλατφόρμας PosoKanei

Η ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei προσφέρει στους καταναλωτές σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματική σύγκριση τιμών. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη δική τους εξατομικευμένη λίστα προϊόντων. Στη συνέχεια, μπορούν να συγκρίνουν το συνολικό κόστος αυτής της λίστας στις διάφορες διαθέσιμες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πριν καν ξεκινήσουν τις αγορές τους.

Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει ένα χρήσιμο ιστορικό τιμών που καλύπτει τους τελευταίους δύο μήνες. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους καταναλωτές να παρακολουθούν τις μεταβολές στις τιμές κάθε προϊόντος ξεχωριστά. Έτσι, μπορούν να συγκρίνουν τη σημερινή τιμή ενός προϊόντος με τις τιμές που ίσχυαν τις προηγούμενες εβδομάδες, βοηθώντας τους να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Σημαντική διευκρίνιση

Όπως επισημαίνεται από την πλατφόρμα, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση αφορούν αποκλειστικά τα 25 προϊόντα και τις τιμές που εξετάστηκαν και δεν σημαίνουν ότι κάποια αλυσίδα είναι

Με πληροφορίες από: Newsit